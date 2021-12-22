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【判教導所】涉警署外投擲燃燒彈　兩男生判入教導所

社會 13:27 2021/12/22

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涉警署外投擲燃燒彈，兩男生判入教導所。（資料圖片）

兩名中學生涉於2020年4月向大埔警署投擲燃燒物，兩人早前經審訊後被裁定有意圖而縱火罪成，連同兩人早前承認的襲警罪，今（22日）於區域法院被判入教導所。法官判刑時指，兩人有預謀犯案，在動盪氛圍下針對警署犯案屬加刑因素，但認為兩人當時愚昧地受社會普遍不良氛圍煽惑，已深切反省。

涉案兩名被告曾華錕（19歲）及羅聶峰（20歲）早前與17歲郭姓男生一同受審，惟郭姓男生最終脫罪。法官今判刑時指，兩名被告干犯嚴重控罪，並非一時衝動，而是早有預謀，而在動盪氛圍下針對警署犯案屬加刑因素，幸好警員傷勢輕微。

法官又指，兩人於案發時受社會普遍不良風氣影響，愚昧地受到煽惑，現時深切反省，因此認為以教導所代替判囚較為適合，雖然教導所的刑期一般會較最高刑期3年為低，但隨後尚有3年的監管期，可達致既懲且教的效果。法官因此就兩項控罪，判以兩名被告進入教導所。

案情指，2020年4月1日凌晨2時許，曾、羅與另1名縱火者投擲5項燃燒物，令大埔警署的外牆和大閘造成一些燒黑。及後曾、羅隨即被捕，另1名縱火者則逃去。而郭於事發約8分鐘後被捕，其衣着和縱火者有部分相似。警員後來在郭的手機內發現載有「你走唔走到」信息。

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記者：楊詠渝

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