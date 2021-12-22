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【美食速報】帝京酒店12道菜日式會席料理　歎時令松葉蟹鹿兒島A4薩摩和牛【內附連結】

休閒消費 13:45 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

會席料理「慶」共有十二道菜，包括日本時令松葉蟹、鹿兒島產竹之子清湯等。(圖片由餐廳提供)

以關西風格作為設計料理及菜單靈感的帝京酒店香田日式料理，主打日本宴客場合享用的「會席料理」。為慶祝佳節的來臨，大廚特地推出會席料理「慶」，以及御節料理「和風御節三段重」。

集結十二道精緻菜式的會席料理「慶」，用上不少當造日本食材來炮製，包括限定的時令松葉蟹、鹿兒島日本竹筍、北海道產時令生蠔等，另外還有鹿兒島A4薩摩和牛、波士頓龍蝦、鮑魚等。

冬日先來一碗熱騰騰的鹿兒島產竹之子清湯來暖胃，此竹筍湯採用了春天產季前挖掘的「初生竹筍」，在煮湯前又先以柴魚蒸煮三小時來讓竹筍入味，後又加入日本大根烹煮，怪不得清湯入口滿是野菜的清甜香味。

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愛蟹之士不能錯過這道日本時令松葉蟹，皆因大廚為搶得最鮮貨色，不惜跟日本漁商好友大打友情牌，才能將第一手漁獲拿到手。最簡單的烹調方式便是對優質食材的尊重，以蒸煮方式來保留手拆蟹肉的原汁原味，肉質彈牙又鮮甜，食得滿足。

而另一道以蟹為主題的根室花咲蟹肉京之豆腐，啖啖蟹肉夠鮮甜之餘，伴襯的豆腐更令人驚喜，正是由日本阿蘇山泉水和日本黃豆自家製作而成，豆味香濃又細緻嫩滑，一試難忘。

同場亦有大廚精心炮製的「和風御節三段重」，正是日本人新年過節必食的御節料理，包括「祝」、「吉」及「祥」三款共28道日式美食，全都帶有吉祥喻意，如代表兒孫滿堂的「數之子鹽漬」、避邪除厄運及好體格的「丹波黑豆甘露煮」、財源滾滾來的「栗金團」等。

會席料理「慶」（十二道菜單）、「和風御節三段重」(豪華28品)

日期︰即日至2022年1月31日

收費︰會席料理「慶」每位$1,688起、「和風御節三段重」$ 3,565

記者︰劉妙賢

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