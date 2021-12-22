【英勇救妹】6歲男童英勇救妹面縫90針　獲蜘蛛俠邀請到片場參觀圓夢

▲ 美國一名男童英勇救妹導致面部嚴重受傷，早前獲蜘蛛俠邀請到片場參觀。

美國一名7歲男童去年冒生命危險勇鬥惡犬，以致面部嚴重受傷，需要縫90多針。Marvel《復仇者聯盟》成員得知小朋友是超級英雄的粉絲，在意外後紛紛拍片鼓勵他，當中「蜘蛛俠」Tom Holland更表示帶男童參觀片場。事隔一年Tom兌現承諾，令男童及家人大為感動。

獲邀到片場參觀

男童Bridger Walker的父親Robert Walker近日在IG上分享數張照片，感謝Tom Holland兌現承諾，帶他們參觀《蜘蛛俠：不戰無歸》的拍攝片場。Robert起初擔心揭開電影的神秘面紗，兒子會感到失望；但事實卻相反，兒子見到蜘蛛俠穿着戲服現身，感到興奮及開心。

兒子的反應是『無價』的。我不會忘記Tom及Zendaya對孩子們有多親切，Zendaya和我的小女兒聊天，大讚她的指甲好看，令她自信地笑起來。

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Tom更抱着Bridger一起「吊威吔」，讓他體驗蜘蛛俠在樓宇間飛馳的感覺。Bridger隨後在Tom的指導下，擺出蜘蛛俠的招牌甫士合照留念，場面溫馨。

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為救妹妹勇鬥惡犬

去年7月Bridger為救妹妹勇鬥惡犬，導致面部、頭部及四肢多處被咬傷，事後縫了90多針。他對此一點也不後悔，稱「如果真有一個人必須要死，我想應該是我」。Bridger的姨姨在IG發布故事，並於帖文標記超級英雄的演員帳號。

演員看到後紛紛拍片讚賞及鼓勵男童，Tom Holland大讚他非常勇敢，指「我們為你感到驕傲，你的妹妹非常幸運，因她擁有你」；「美國隊長」Chris Evans更向他贈送了一塊盾牌，「因你值得擁有」。

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責任編輯：王明芳