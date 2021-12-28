【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊

▲ 劇迷谷德昭推薦5部高質劇。

谷德昭（Vincent）最廣為人知的身份，非導演莫屬，接著的應該是演員、編劇，以及早前在ViuTV節目主持《納米無明火》而勾起大家對他的主持身份。除種種幕前的身份，Vincent給予自己的其一身份，是「劇迷」。

喜歡拍攝喜劇類型電影的他，最喜歡的劇集同樣是喜劇：「但喜劇很少好看的。要保證好笑的喜劇，我會跟『獎』去看，例如艾美獎最佳喜劇得獎作品、最佳男女主角作品，至少有個譜。我們是行家，一看就知道那個劇的處境有無得搞笑。」

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▲ （黃建輝攝）

喜劇推介

近日最值得Vincent推介的，是艾美獎視后Jean Smart主演的黑色喜劇《Hacks》（天后與草莓）：「這是一套『武俠片』，武俠片不一定要有打的成份，只要二人都是『武林高手』。」

他繼續介紹稱：「劇集是講一個曾經很成功但即將過氣的女諧星，撞著火力十足的新人女寫手，兩個都是自私的人。故事直情像《東邪西毒》一樣，看這兩師徒之間的衝突，瞭解對方是高手、如何走在一起合作，聽到處境就知道有保證，聽到演員班底就知道更有保證。」

不過講到人生中最喜歡的喜劇，Vincent不得不提1990年代熱播的美國處境喜劇《Seinfeld》（宋飛正傳）。

谷德昭稱：「它是我成長期間追看的劇集，播出橫跨10年，後來發現原來我的性格裡面有《Seinfeld》，不論是對友情、愛情、人生的看法與觀點，重看之後發現原來自己有些東西來自這裡，是我人生中影響我最深的一套劇。」

討厭被劇透

在《Hacks》以外，Vincent最近正在追看另一套得獎作品《Succession》（繼承之戰）。

劇集在香港串流跟美國同步播出，至今還未有結局上架：「現在播到第7集，我看到第6集就要停了，不想看完就沒有然後，起碼之後可以一口氣追看兩集。我都想等出完再追，但有些劇真的不能，因為別人會跟你『劇透』，寫影評的人要有『道德』才行，寫的時候要註明說以下劇透、叫大家小心。」

推薦驚喜之作

看過最讓Vincent感到驚喜的，要數這兩套被封「神劇」的《Game of Thrones》（權力遊戲）、《Breaking Bad》（絕命毒師）。

他回應稱：「《Game of Thrones》第1、2季要捱著看，幾乎頂不住，最後無棄劇是因為身邊的人夠堅定，很多朋友勸我定要看下去，說它是副象棋，而不是易玩的蘋果棋，看到第3季後就被它帶著走。而《Breaking Bad》一開頭覺得主角走了條不歸路，劇集難以結尾，它擺明車馬拖了這麼多季，但最後還是有個好結局，確實是套好劇。」

▲ （黃建輝攝）

追劇習慣

每位劇迷的追劇習慣都略有不同，Vincent以看書來形容他的煲劇習慣：「等同我床頭同時有4、5本書，這一本揭了20多頁，又會想看另一個題材的作品。我的劇集播放清單也一樣，會同時開始4、5套劇，看一兩集這套又會看另一齣笑片，睡前通常選看笑片，否則會發惡夢。」

喜歡跳看不同類型的劇集，是否因為Vincent是個怕悶的人？他解釋：「現在看劇有很多選擇，如果要一口氣把整套劇看完，要看它有否這樣的力量，如果有這種吸引力的話當然會想一次過看完。但有些打開發現有20多集、三四季的話會擔心太長，都會想想再決定是否開始，那些8至10集的迷你影集，長度就剛剛好。」

而「掛羊頭賣狗肉」的劇集則是Vincent最怕看到：「明明開頭非常緊湊，但到第4、5集就開始食『姑嫂丸』，由特務故事變成家庭問題，跟本來的主題完全不同，那我就會『撇』、棄劇了。」

▲ 谷德昭為NOW TV內HBO GO拍片推介心水劇集。

健康煲劇

時代變遷，串流平台盛行，大家已習慣在智能電視、手機等點播劇集，Vincent早前更為NOW TV內HBO GO拍片推介心水劇集。

曾歷錄影帶年代的他回憶當時一口氣追劇的情況：「可以好離譜，以前在加拿大讀書，那時看TVB的劇集要租錄影帶來看，下一手（租客）就在門口等你，所以手上有幾多集就要一口氣看幾多集，拿到錄影帶回家關窗簾、開罐頭就一次過煲完它。」

過去兩年全球受著疫情的影響，串流平台成為非常重要的娛樂，亦改變不少電影迷的習慣。

近年更加注重身體健康的Vincent笑指，已經不敢再吃著零食隊啤酒煲劇看戲：「以前就有，現有不敢了。可能會沖杯靚茶，食果仁、水果等等，這也是在家睇戲煲劇最大的享受。現在戲院不能進食，每套戲都兩個幾鐘，無爆谷汽水真的好難頂。」

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貼地主持

另外，以訪問香港「納米戶」為主題的節目《納米無明火》，Vincent的主持表現被觀眾大讚「貼地」，問到他如何保持Open minded？

他非常謙虛：「無刻意保持，一向都是這樣。我想是因為觀眾喜歡ViuTV，只有少少關我事、攬少少功勞，哈哈。最緊要讚幕後工作人員，他們選的個案很好，第1集的後生仔Boris與Stanley反應很好，給我打了很大的強心針。節目組的拍攝角度、剪接、選材都非常好，題材已有90分貼地，我多做10分就夠了，如果題材只得10分，我再貼地過保時捷都無用。」

Vincent把功勞大部份都歸於一班年輕的節目製作組：「學我們『當代哲學家』黎明話齋，綵排綵排不如天意安排，這個主持工作是我最無機心去做的，因為疫情拖延了1年才開拍，我們一路都在想怎樣做得更好。最後想到如何住在狹小空間但保持心境遼闊，是我每集都想講的事情。」

節目叫好當然會想開拍續集，Vincent坦言有跟製作組洽談，但短期內不想再做納米戶的主題：「我不介意幾年後再做，或者到時回來探望這一班人，住的環境有否不同。我們怕短期內再做難以突破，但希望跟這班年輕有活力的幕後再次合作。」

記者：陳心怡

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