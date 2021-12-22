【立法會】葉劉：投票率高未必是好事　吳秋北：凡是參選都是建制

▲ 候任地區直選議員與傳媒會面。（林宇翔攝）

立法會議員名單落實，候任地區直選議員今日上午與傳媒會面。新民黨主席葉劉淑儀指，一個政治制度的優劣，不應該只看投票率，最重要的是選出的議員能不能夠真正是為市民解決問題，以及改善經濟民生。

葉劉淑儀指，過往見過有人用憑手段挑起情緒來推高投票率，結果令社會更撕裂，故此投票率高未必一定是好事。

民建聯在地區直選十區均有候選人當選；而新民黨派出3人出戰地區直選，僅1人落敗；工聯會派出的3名候選人，則全部當選。

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民建聯主席李慧琼則說，每一個選舉制度，市民均是在進行選擇，而她作為參選人，絕對尊重市民的選擇，相信市民選擇出來投票或不投票，亦有其原因，其他議員會竭盡所能，去展現新時代下立法會肩負的憲制責任。

工聯會會長吳秋北在會上表示，「凡是參選的都是建制的一部份」，認為大家不應再用過往「泛政治化」、「對抗式的政治」來標籤那些人是建制、那些人是非建制，反應更聚焦於各自關心的經濟、民生、發展問題，在一個「愛國者治港」的前提下聚焦發展。

以素人新份參選的新界北選區的香港新方向張欣宇，以及方國珊「專業動力」黨友林素蔚，今日被問及會否定議自己為「非建制派」。張欣宇稱，對於解決問題的人而言，標籤並無所謂，又指標籤並不會影響他們解決問題，自己亦從來無打過「身份政治」或者所謂的「標籤派」。

林素蔚則表示，不能夠形容自己是「建制派」，重申自己是「貼地民生派」，跨不同政治光譜。她稱，選舉是建制的一部份，自己願意重建不同平台，與年輕人、中年人或老年人互信及溝通，在未來日子與各個不同派別的同事合作，為民生議題及福利政策議題盡一分力。

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記者：陳葆琳