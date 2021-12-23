【拳王】許家傑等待演出機會學懂忍耐與謙卑　助養三個小孩：有錢出錢有力出力

▲ TVB劇《拳王》首席拳手蔣繼昇由許家傑飾演。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的送水輝令許家傑迅速入屋，今次於《拳王》飾演首席拳手蔣繼昇，以全新形象示人的他指角色令他學習克服難關且無懼受傷。

戲內的蔣繼昇看重自尊以致變得自負，而戲外的許家傑則是一個有善心的人，原來他跟粉絲一起助養小孩，向來低調的他亦未有跟受惠小孩表明身份，只望他們將來也會幫助其他人。

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演首席拳王

每次拍劇對許家傑來說都是一項新挑戰，今次輪到泰拳：「之前也有學過，但只是很初班。曾害怕被人打，直至遇到這套戲及戲內有很多打鬥動作，幸好劇組安排了冼師傅（冼灝英）教導我。」他坦言：「本來是很怕受傷，但從中學習到如何克服及面對難關，並非如想像中般難，是可以做到的。」

他覺得蔣繼昇並非一名反派角色：「他是嘉勳拳館旗下一名首席拳王，外號叫重炮，每次都是KO別人為主。祥哥（黎耀祥）漸漸將我馴服，令我變成一個更好的拳手。如果一個人太有自尊或尊嚴，有時便會變得自大或自負。」

許家傑表示感謝黎耀祥：「祥哥很照顧我，有時都不知道他是入戲太深還是真人也這麼好。那刻真的很感動，會感覺到大家都在幫助這事，很照顧自己。」

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劇中不乏大隻佬，勤於操練的許家傑指：「每位男士都落足心機，雖然未必同場，但看見大家時都會互相搭膊鼓勵，並問對方『「還有多少天？頂住啊！加油啊！』那種感覺很開心。」

他續指：「肌肉會脹亦會縮，我們要在谷起後拍兩個Shot，在轉機位之時肌肉會漸漸Cool Down，在再次Roll機前再谷肌。那種體力消耗其實很大。」

除運動外，許家傑於飲食上亦有改變：「多吃菜，因為菜可以令自己更飽肚，亦會吃蛋白質，主要吃雞胸及雞蛋，另外也有吃蕃薯、薯仔，少吃白飯。很多人都是增肌為主，我則需要減脂。」

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目標與初心

「遇到挑戰不要退縮。」許家傑認為只要訂立目標自然便會找到方法：「例如當我需要飾演一名拳王，我便要去惡補我的泰拳，如何去打？打得好？打得相似？修身？但很多時我們也不知道自己的目標是甚麼。」

此劇令他反思為何要當演員：「以前是審計員負責核數，為了令人生更多姿多采及增加見識而入行。每套劇也令我學懂了更多，就如送水輝令我學懂謙卑，他是個很溫柔、謙卑，令我也會平伏了（心情）。早期的我常覺得為何這些機會不屬於自己，從中學習忍耐、默默地演，到《拳王》，我學懂每件事都要找回初心。」

▲ （林宇翔 攝）

演藝之路

入行近11年，許家傑感慨道：「原來世界比我想像更大，以前覺得自己很厲害，是因為所看見的很少，如井底之蛙一樣。這行的人是很厲害的，當我放低一點自己、多點虛心學習，原來學到的會是更多。」

家人從小到大都很放任許家傑：「不論我喜歡做甚麼，他們從來也沒有阻止我。我有一個很好的哥哥，他是一名模範生，讀書、畢業、找工作、結婚、生仔、買樓......很模範的人生，我則不是這樣。」

他續指：「入行前我從事審計業，準備考會計師牌，但想去試新事物，便膽粗粗去試。本來哥哥很反對，覺得我為何明明有份穩定的職業卻不去做，而去入行。但當他看到我的付出時，到比賽時有些網上投票，他會到處叫別人投我一票，很落力為我拉票，那種感覺很感動。」

許家傑感激家人的支持：「入行至今，家人從來沒有問我拿取家用，早期實在是賺得不夠，首5年真的沒給予家用，一開始連自己也不夠用。」

其家人從沒計較家用的金額，「他們認為最重要是我開心。以前是哥哥替我付家用，爸媽亦逐漸退休，覺得是時候要去負責任，而且現有這能力也會去做同時令家人放心。」

▲ （許家傑IG圖片）

助養兒童

熱心公益的許家傑以前也經常參與各種慈善活動，隨着近年的工作量及收入均有增長，他開始助養兒童，「有錢出錢有力出力。每年的生日願望就是助養多一個小朋友，當是回饋支持我的粉絲，我沒甚麼送給他們，希望可以取諸社會用諸社會。」

自前年開始，許家傑便與粉絲一起參與保良局的助養計劃，至今助養了3個小朋友。

他希望藉着做善事與一班粉絲建立關係，「有些粉絲從年少時開始留意我，到出來工作，我們也會一起聊天，也會談到他們遇到的一些人生問題，一起分享和成長的過程很開心。」

▲ （林宇翔 攝）

「施恩莫望報。」

許家傑一直未有跟受惠兒童說自己的身份，「幫助別人不是為了想他們知道，想他們知道可以有更多人做善事，用自己的能力去幫助別人。」

送水輝有一名兒子Philip仔，不過現實中的許家傑暫未有做爸爸的打算，「跟他（小朋友）玩樂很容易，我懂得如何跟小朋友相處，但如何去教好一個小朋友，坦白說，我真的沒有這個信心。可能突然有一天我會想成為爸爸，到時再做爸爸。」

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場地：Sueno

記者：梁樂欣