【新冠疫苗】有市民接種後出現中風索賠償金被拒　民主黨批因果關係評估流程極不透明

▲ 民主黨「新冠疫苗權益熱線」表示，收到一宗接種疫苗後出現中風求助個案。（機構提供）

民主黨「新冠疫苗權益熱線」今日（22日）表示，收到一宗接種疫苗後出現中風求助個案，女事主因工作需要在8月中接種首劑科興新冠疫苗，翌日出現頭痛，辨別不到方向等小中風徵狀，其後出現嚴重中風狀況入院，申請疫苗保障基金時，被指與接種疫苗無關遭到拒絕，索取檢查清單，卻一直不獲回覆。袁海文稱，要求當局交代疫苗接種異常事件因果關係評估詳細內容。

民主黨指，女事主現年65歲，沒有已知長期病患，只有輕微高血壓的情況，唯該情況仍不需服食任何藥物控制，於8月13日接種第一劑科興新冠疫苗，翌日出現頭痛，辨別不到方向等小中風徵狀，休息過後情況好像有好轉，所以不需醫生診治，但及至同月19日，在家中跌倒，並出現中風狀況，由於情況嚴重，由救護車送往仁濟醫院診治，醫院將鄧女士的個案向衞生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件。

女事主的女兒於10月29日代媽媽向AXA安盛申請疫苗保障基金，但專家委員會評估結果認為該事件與所接種疫苗無關，所以女事主的申請遭到拒絕。之後再向衞生署及專家委員會查詢整個評估的流程及程序內容。衞生署回覆，已聯絡呈報的醫護人員獲取進一步資料，包括但不限於相關接種人士的病歴、臨床資料及主診醫生意見等，並交由專家委員會按世界衞生組織(世衞)的因果關係評估算法流程作出評估，完全沒有提及專家委員會如何透過「世衛算法流程」得出女事主的情況與接種疫苗完全無關的結論。

袁海文稱，整體上接種疫苗是「效益大於風險」，但有關潛在風險於官方的宣傳上卻似乎被低估甚至忽略，批評政府及專家委員會的處理極不透明，違背世衛應當向患者及其親屬提供信息並加以確認的指引。

袁海文又表示，政府應就每一個案向當事人及其家屬列出「免疫接種後不良事件(AEFI)因果關係評估工作表」所有內容，包括「步驟1 適評條件、步驟2 檢查清單、步驟3 算法流程、步驟4 病例分類」，作出清楚解釋。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐