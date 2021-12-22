【癌症殺手】面頸有異物凸起或患口水腺瘤　專科醫生解構成因

▲ 面頸有異物凸起或患口水腺瘤。

有病人近日發現右面頰近耳背位置有異物凸起，初時未有理會，但情況持續，求醫才確診患口水腺腫瘤。

其實口水腺腫瘤較多中年患者，男女亦有機會，幸好口水腺腫瘤中約八成是良性，但仍應及早醫治，若有需要須切除腫瘤。曾有準新娘確診後接受微創手術切除，更未留傷痕，可如期舉行婚禮。

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大部分口水腺腫瘤，主要出現在腮腺（即面頰兩旁的口水腺）之中。口水腺腫瘤可以分為良性及惡性，當中約八成是良性，而口水腺腫瘤佔整體頭頸腫瘤的百分之二至六。

口水腺瘤的良性瘤中，最常見有兩種，分別為多形性腺瘤及沃辛瘤。當中以多形性腺瘤最為常見，經常出現於腮腺，患者以30至50歲之間的女性較多。至於沃辛瘤，則常出現在40到60歲的男士，研究發現與吸煙習慣有密切關係。

治療口水腺腫瘤，先要確認所患的是哪一種口水腺腫瘤，是良性還是惡性。現時暫未有有效的口服藥物能令腫瘤消失，治療一般靠手術將腫瘤完全清除。

如不幸患上的是惡性腫瘤，由於惡性瘤會快速增生，引致面癱甚至會擴散至頸淋巴腺，大部分情況下需要先進行手術切除，再加上輔助治療如電療或化療。

若是良性腫瘤，以最常見的多樣性腺瘤為例，這種口水腺腫瘤的特性，除了一般會隨時間變大外，最令人困擾的是有大約百分之五的個案會在日後變為惡性，令治療變得非常困難。因此醫生建議及早進行治療，避免病情惡化。

手術方面，最值得注意的地方是面部神經綫會直接穿過腮腺，才會到達面部肌肉，如果因為腫瘤或治療影響，有機會令面部的活動功能受到損害。醫生會用神經綫監察系統，減少神經綫在手術途中受傷的機會。

其實，大部分口水腺腫瘤沒有預防方法，亦沒有特定的病因。嚴格來說，戒煙可以說是預防沃辛瘤的方法。若果病人發現面部或頸部出現腫塊，應盡快求醫，及早治療。

原文刊於《經濟日報》，原題為〈面部頸部腫塊 可能是口水腺瘤〉