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【王力宏離婚】王力宏狠心P走張惠妹　阿妹經理人首度開腔回應緋聞

娛樂 15:32 2021/12/22

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王力宏與李靚蕾離婚後，「蕾神」李靚蕾出撃發文揭破王力宏真面目，其中一篇的長文指控內提及到「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影。」

今日（12月22日）有台灣傳媒爆出指這位在戲院遇上的緋聞女友，疑似就是樂壇天后張惠妹。

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欣賞王力宏才華

據相關報道指出，當時阿妹張惠妹得知王力宏帶同「女性友人」李靚蕾到電影院看電影約會，張惠妹為突顯王力宏「正印女友」地位，就和好友馬上殺到戲院看同一場電影，而位置就是王力宏與李靚蕾的後面，待完場後馬上扮「湊巧碰面」，有指當時三位當事人十分尷尬。

其實王力宏在2000年為阿妹寫《愛，永遠不會消失》結緣，有指阿妹十分欣賞王力宏的音樂才華，兩人由此亦傳出緋聞。

可是二人被問及彼此關係時，一律以好朋友形容對方，從沒承認戀情。,不過王力宏在2012年任阿妹演唱會嘉賓時，阿妹在舞台上對他借位獻吻掀起全場高潮，不過有指當時他們已分手，只是仍然保持好友關係。

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阿妹經理人回應

不過有報道指雖然阿妹當年對王力宏情深，可是王力宏卻薄情，話說當年阿妹飛往紐約找王力宏，他亦把阿妹介紹給家人認識，但當王力宏上載當日的大合照時，卻把阿妹P圖P掉，令傷透阿妹心。

另外，台灣傳媒就張惠妹曾是王力宏女友的傳聞向阿妹經理人公司求證，經理人回覆指：「差不多20年前的事不想打擾張惠妹，這種道聽塗說的陳年往事未經求證」

撰文 : TOPick柴犬出動

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