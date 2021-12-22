【拒絕上學】14歲兒子不滿一早被叫醒返學　燒棉被洩憤引火災家園盡毀

▲ 台灣一名青年因不滿被媽媽叫起床上學，點火燒棉被洩憤。

台灣彰化縣田中鎮20日一個住宅發生火警，起火原因竟然是一名青年因不滿被媽媽叫起床上學，一怒之下點火燒著棉被，火勢一發不可收拾，家園慘被燒毀。其父母吸入濃煙不適送院，事後青年向警方自首，案件仍在調查中。

▲ 住宅起火冒火濃煙。（影片截圖）

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綜合台媒報道，當日上午7時許有人報警，指一個3層高的住宅冒出濃煙。當地消防局接報後，派出多部消防救護車和消防員趕到現場，架起雲梯從3樓窗戶救出被困的39歲楊姓女戶主，再在天台發現59歲的黃姓男戶主。

▲ 女戶主從雲梯爬下。（影片截圖）

拒絕上學遂縱火

兩人疑吸入濃煙不適送院，並無大礙。至於他們就讀中學二年級的兒子當時不在現場。火警在8時許救熄，其後戶主的14歲兒子向警方自首，供稱自己當日一早被媽媽叫醒，但不想上學，一氣之下點火燒著1樓客廳的棉被洩憤，未料火勢一發不可收拾，之後自行離開現場。

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涉事青年就讀的學校表示，青年平日在校內的上課表現、同學間相處均無異樣，是一個較文靜的學生，認為這是單一事件。學校亦強調最近忙於舉辦開放日，故學生應該沒有太大的功課壓力。

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責任編輯：王明芳