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【為母則強】丈夫病逝女兒嚴重智障不懂走路　單親媽確診癌症只求康復照顧子女

健康 16:54 2021/12/22

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一名單親媽媽獨力照顧嚴重智障的女兒及14歲兒子，最近她確診患癌，也只希望自己盡快康復，可以繼續照顧子女。

本港社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，例如基層長者及露宿者。近日他們發文分享一宗個案，一名50多歲的婦人因丈夫早逝，成為單親媽媽，十年來獨力照顧一對子女，女兒嚴重智障，早前她因生活壓力往「銀杏館」領取免費飯，幾個月前更確診患癌。目前她只希望自己盡快康復，可以繼續照顧子女。

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「銀杏館」在其facebook專頁撰文表示，該名50多歲的單親媽媽芳姨（化名）早前曾往「銀杏館」領取免費飯。聖誕將至，他們早前帶禮物探訪芳姨，並聽她分享個人經歷，了解到她正面對重重困難。芳姨與丈夫育有一對子女，長女嚴重智障，自小不懂說話、走路。丈夫則在幼子4歲時病逝，剩下她獨力照顧子女。當年得知長女患病後，芳姨感到晴天霹靂，但她並無放棄女兒：

既然我把她帶來這世界，我就有責任照顧好她。

女兒出入需坐輪椅代步，有段日子，他們所住的大廈沒有升降機，她仍不時抱著女兒，帶著輪椅走樓梯，只為女兒可多走動。

雖然女兒已長高，抱她和輪椅上落樓梯好困難，但為了可讓女兒出街走動下，再辛苦我也願意。阿女最鍾意去公園和坐車睇風景。

盼早日康復照顧子女

自丈夫離世後，芳姨擔心兒子在單親家庭長大，會感到自卑。事隔10年，幼子今年已14歲，但她一直放心不下 。幾個月前，芳姨確診患癌，入院期間，她仍記掛此事。目前雖然已完成治療，芳姨精神尚未完全恢復，但她只擔心子女的未來，擔心自己無法照顧他們。盡快康復，繼續照顧子女，這就是芳姨的聖誕願望。

探訪過後，「銀杏館」人員坦言很佩服芳姨，說：「她對子女充滿愛，也憑著這份愛堅強地面對種種波折。」

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責任編輯：羅嘉欣

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