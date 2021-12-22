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【到站系統】專線小巴實時到站系統已擴展至313條路線　運輸署：目標明年年底前覆蓋所有路線

社會 15:29 2021/12/22

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專線小巴實時到站資訊系統已擴展至313條路線。（資料圖片）

專線小巴實時到站資訊系統自今年3月正式啓用，運輸署今日（22日）表示，由即日起，有關系統已由237條專線小巴路線，進一步擴展至313條路線，方便乘客計劃行程。

運輸署發言人表示，專線小巴實時到站資訊系統自今年3月正式啓用以來，運作大致暢順。署方於3月、6月及9月分三個階段上載共237條專線小巴路線的實時到站資訊，在這次擴展至313條路線後，運輸署會繼續與業界保持緊密合作，分階段上載餘下超過250條路線的實時到站資訊，目標在明年年底前全面覆蓋所有專線小巴路線。

發言人提醒，乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後即將抵站，包括總站及指定中途站，三個班次的預計到站時間，相關數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」發布予公眾免費使用。

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責任編輯：郭詩詩

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