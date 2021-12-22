【心臟危機】冠心病年輕化中年群組病發逐年攀升　醫生：睡眠不足易引起心臟病發

▲ 心臟專科陳藝賢醫生指出，35-44歲冠心病病發率正逐年攀升。

常言「見過鬼怕黑」，同道理，理應中過一次風或者曾心臟病發，不希望會重蹈覆轍。但現實中不少心血管病患者，首次病發後仍無好好善待身體，鬆懈大吃大喝少運動，結果疾病又再來訪。事實上，進行「通波仔」及「搭撟」等手術次數愈多風險愈大，為長遠計，患者本身也要做足預防二次病發的措施。

心血管疾病大家聽得多，為人熟悉有冠心病（心臟及血管）及腦血管病（如中風），香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生指，較少人留意是高血壓及周邊血管疾病（手部、足部、腎臟及頸血管）也屬心血管疾病之列。疫情前航班往來頻繁，常聽到的經濟艙症候群，指旅行中長時間坐着不動，腿部深層靜脈可能會積聚血塊，脫落後經右心房心室流往肺動脈，造成脈動脈血管栓塞，也屬於心血管疾病一種。

本港最常見的心血管疾病是高血壓，緊隨其後是冠心病與腦中風。「冠心病是心臟血管栓塞或嚴重收窄導致心臟病發，腦中風是腦血管收窄或栓塞，這兩個情況大家會擔心些，但高血壓則考慮得較少，因患高血壓者眾，根據2015年一項相關普查，本港人口罹患高血壓高達3成，由於高血壓大多無即時生命危險，所以大眾往往掉以輕心。」

▲ 血管是全身運行，若心臟血管曾有問題，可牽連至全身血管出現粥樣硬化，會有二次病發的傾向。（iStock）

心臟病發令心肌失功能

心血管疾病與年齡增長成正比，年紀愈大風險愈高，但近年有年輕化趨勢。陳醫生表示，20年前一般心臟病發都在60歲以上，若遇上三、四十歲的患者，會懷疑有否異常情況所致，但目前40多歲患者並不罕見。35-44歲冠心病病發率在20年間逐漸攀升，每年約增2%。

心血管疾病最嚴重可致命，幸運地生還對身心都可帶來深遠影響，原因是心腦皆是舉足輕重的器官。「若曾經心臟病發，部分心臟肌肉會失去功能甚至壞死，心臟靠收縮泵血到身體不同地方，當心臟肌肉有一部分壞死，泵血功能會減低，病人的水份積聚各部位，在肺部積聚水份會氣喘、在足部會腳腫，長遠更有機會出現心臟衰竭，引致死亡。」

心臟病發另一嚴重併發症是心律不正，最令人聞風喪膽是可致心臟突然停頓，跑馬拉松時出現心臟停頓個案時有所聞。「當心臟病發後，壞死的心臟肌肉部分與健康的心臟部分出現不協調，以致電流不正常引致心室纖顫，這為造成心臟停頓的主要原因。當病人突然暈倒，如未能及時進行除顫，死亡風險極高。」

4成病人兩年內復發或需進行手術

有外國研究顯示，心血管病者兩年內復發或需要進行手術治療比率高達4成，陳醫生說：「睡眠不足易引起心臟病發、長期生活壓力、情緒低落不開心，對心臟及腦血管健康皆有影響。 另外，如不理會『三高』指數，復發率都會較高。」

另一原因則與病人自我管理有關，為了解心血管病患者的生活習慣、治療依從性及對再病發的看法，香港心臟專科學院、香港病人組織聯盟、香港復康會、新健社、聖雅各福群會及關心您的心組成「心血管病二級預防關注組」，於今年中旬進行問卷調查，共訪問551名心血管病患者及264名照顧者。受訪患者平均在10年前首次病發：43%曾腦中風、28%為冠心病、51%患高血壓、36%有高血脂或高膽固醇及26%患糖尿病。

從病人的自我管理方面審視，包括病人能否不吸煙、每周進行150分鐘以上中等強度運動、飲食5份蔬果、少吃高糖高脂高鹽及反式脂肪食物，結果顯示，能達致以上4項目標的受訪病人僅得一半，意謂有半數患者，就算曾經歷過心血管病發，也未能謹守健康生活模式。

▲ 陳醫生謂，從病人的回應知悉，他們感到最難達致是「三低一高零反式」（低油、低糖、低鹽、高纖維及零反式脂肪）的生活習慣，初期半年會較能謹守遵從，之後會變得難維持。（iStock圖片）

難遵從「三低一高零反式」

陳醫生謂，從病人的回應知悉，他們感到最難達致是「三低一高零反式」（低油、低糖、低鹽、高纖維及零反式脂肪）的生活習慣，初期半年會較能謹守遵從，之後會變得難維持。「關注組綜合原因，第一類病人覺得已做心血管手術便一了百了，如下次血管再栓塞，再做一次手術疏通好了。第二類患者是感到難以改變飲食生活習慣，病發後一直要維持三低一高零反式和做運動的健康生活方式，知易行難。」

另一值得關注是，受訪者對「三高」意識薄弱，不知道「三高」理想指標，根本難以有效控制病情。陳醫生重申：要預防心血管病重來，第一項上血壓不超過140mmHg、下血壓不超過90mmHg，如上壓保持130mmHg下壓保持80mmHg更理想。第二項血糖水平重點是糖化血紅素(HbA1c，能反映過去3個月的平均血糖值) ，理想數值是7%或以下。第三項膽固醇水平為最重要，心血管疾病與壞膽固醇水平息息相關，積聚愈多愈影響血管健康，曾心臟病發者壞膽固醇要低於1.4mmol/L。

「病人覆診時，不要只問醫生情況好唔好，而要仔細些問清楚實況及數字。若數字偏高了，可儆醒自己是否最近少做了運動抑或放肆了飲食？從中作出改善，維持至目標水平。」

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留意有無心房顫動

我們日常以血壓機量血壓及血糖機驗血糖，指數良好便可放心？陳醫生說家用血糖機及血壓計一般都準確。患者在見到醫生時常出現「白袍效應」高血壓，陳醫生建議覆診時可以對照家用和診所血壓計的讀數，如兩者數字脗合，便能較準確掌握病人日常的血壓水平。

糖化血紅素及膽固醇水平驗血便可知悉，曾患心血管病的高危病人，需每年進行上述兩個檢測。如病徵出現或調校藥物，則需要驗得更頻密。

他提醒有一種常見的心臟病為心房顫動，最可怕是可在無病徵下令人中風，6成心房顫動患者對患病毫不知情。65歲以上及有高危因素如高血壓、糖尿病人士，求醫時應由醫生把脈篩查有否心房顫動，有需要或進一步做心電圖。心房顫動目前已有有效的藥物(薄血藥)，來減低中風風險， 如知悉自己有心房顫動問題，可及早用藥治療。

▲ 陳醫生表示，長期睡眠不足易引發心臟病。因此，必須培養早睡早起的生活習慣。（iStock圖片）

「通波仔」及「搭橋」手術愈做難度愈高

一個人可進行多少次「通波仔」及「搭橋」手術？陳藝賢醫生表示，兩者並無次數限制，惟每一個手術都有風險，每100個「通波仔」手術，一個會有生命危險，「搭橋」風險更高，每100個有2至5個有生命危險，做手術也並非無代價。而且每一次手術是愈做愈難，以「搭橋」為例，第二次再做時手術難度變高。「此開胸進行的手術，病人再做醫生需要處理大量黏連（手術後組織或器官間的纖維性組織），令手術風險更高。」

病情控制不好再做「通波仔」，通完一個位另一個位再收窄，血管會出現鈣化及粥樣硬化，血管更呈彎曲，也增添了手術的難度。而且「通波仔」放支架也非一勞永逸，在原有支架的位置也可再收窄栓塞。「治本之道不是只靠藥物及手術便大安旨意，最重要關鍵是防止心血管病復發。」

記者：周美好