【一國兩制】李家超斥外國抹黑香港民主發展　形容中央白皮書顯示出英美等國偽善

▲ 政府司司長李家超斥責，外國抹黑香港民主發展，強調香港在英國殖民統治下，根本完全沒有民主可言。（李家超網誌）

政府司司長李家超今日發表網誌，歡迎及支持中央前天發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，形容白皮書以歷史和事實顯示出英美等國的偽善，又斥責外國抹黑香港民主發展。

李家超在網誌中表示，香港自回歸後的民主發展制度，是中央依照《憲法》和《基本法》所建立，並非從英國殖民統治時期遺留下來，更不是由外國建立或向中央施壓取來。

他形容，香港在英國殖民統治下，根本完全沒有民主可言；又指香港自回歸祖國以來，中央堅決貫徹落實「一國兩制」，根據《基本法》規定，推進香港的民主發展。

李家超強調，香港市民依法享有的權利和自由受《基本法》保障，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的權利和自由。

他又表明，香港的民主必須按《憲法》和《基本法》發展，談及新選舉制度下的首場立法會選舉成功舉行，落實了「愛國者治港」原則，確保立法會議員均為愛國愛港，及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。

他又形容，選舉充分體現了廣泛代表性、均衡參與、公平競爭和政治包容，得到廣大市民的擁護和支持。

李家超在網誌中，又直斥外國抹黑香港民主發展，強烈反對他們罔顧事實、無理砌詞、抹黑和污蔑新選舉制度下的立法會選舉，形容這些出於自身政治利益的霸權行為不會成功，更讓世界看見它們的霸凌面孔。

他又指，要築起維護國家安全的護城牆，強化香港維護國家安全的法律制度和執行機制，保障香港繁榮穩定和長治久安，確保「一國兩制」行穩致遠。

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責任編輯：胡偉明