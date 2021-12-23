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【皮膚病】香港腳汗皰疹症狀大不同　中醫教護理及外洗止痕方法

醫生診症室 12:31 2021/12/23

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中醫教分辨香港腳和汗皰疹的症狀，並分享治療及護理方法。

腳掌腳趾水泡、痕癢及脫屑，一般會被直覺認為是香港腳。前幾年仍經常在電視看到某汽車滑軚失控的廣告，原因是由於司機因香港腳發作云云。香港腳不一定痕，故不能單以足掌水泡及痕癢便斷定病症，臨床更必須與汗皰疹鑑別，才能準確論治。

香港腳又稱足癬，為皮膚真菌感染，好發於足趾間隙縫位置，可全年持續發病，並傳染其他部位甚至他人。由於用手觸摸，故分布常見為一手一足，或一手兩足。症狀可見集中分布的小水泡，痕或不痕，脫屑物若置顯微鏡下觀察可見菌絲滋生。

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反觀汗皰疹為皮膚過敏疾病，濕疹原因之一，並無傳染性，病症分布雙手或雙腳，其水泡在患處分布離散，症狀極度痕癢。汗皰疹可自行緩解，但冬春季更替、長期緊張壓力，或經常接觸清潔劑處易誘發反覆發作，所以受影響者常為家庭主婦、醫護行業或髮型屋工作人員。

中藥治療方面，香港腳以祛風除濕止癢藥物治理為主，常用藥包括菊花、銀花、土茯苓及百部等，治療針對表症風及濕。汗皰疹初期處理方法與之相類似，但症狀在見效收斂後，治則轉為健脾祛濕，以調整身體免疫能力為主，例如健脾者服用參苓白朮散，或兼養血者考慮當歸飲子及其藥味作加減處方。在外洗方藥材可用百部3錢、蛇床子3錢、地膚子3錢、黃柏3錢、苦參3錢、清水一公升煎煮45分鐘，藥湯外洗患處，一天一服藥，7天為一療程。香港腳會加重止癢藥物；而汗皰疹則較着重潤燥止癢，例如加重百部至5錢等。

最後在護理方法，香港腳患處要保持乾爽，要常常清潔消毒鞋襪，殺滅真菌，並注意家中勿赤腳行走，以減低傳染家人機會；汗皰疹患者要保持皮膚濕潤，注意要均衡營養及充足運動與休息，增強免疫力，並減少接觸致敏原，例如須經常接觸清潔劑者，可考慮戴上手套或使用刺激性較低之產品。

原文刊於《經濟日報》，原題〈香港腳與汗皰疹〉

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

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