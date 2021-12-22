【天王爸爸】張學友追求簡單有女兒祝福已夠　屢創高峰歌神不言休仍想突破

▲ 張學友罕有為演唱會影碟受訪。

歌神張學友19年完成《A CLASSIC TOUR學友‧經典》世界巡迴演唱會，共創下共233場的個人演唱會紀錄！日前學友為演唱會現場影音產品接受視訊專訪，今年7月已經「登六」的學友，樂迷眼中已臻完美，歌神卻揚言仍然希望可以唱得比過去更好！

當年曾被封「救市天王」的張學友，在聖誕節前夕推出《A CLASSIC TOUR學友‧經典》影音產品，在香港、台灣及馬來西亞的預訂創下銷售佳績，學友日前在香港半島酒店接受不同地區媒體視像訪問，對於三年前這個巡迴演唱會，仍然是歷歷在目。

▲ 學友稱一直在找尋適當場地在香港演出。（圖片：環球）

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內地巡唱飛蚊衝入口

當日學友為巡迴去遍世界各地，每一站不止感受觀眾熱情，也充斥著很多「驚險」回憶。學友笑道：「這個巡唱有太多事發生過，譬如每個站的天氣問題，也試過在內地的戶外球場演出，頭上有千萬計的飛蚊盤旋，一開口就飛入來，要吐出才可再唱；而製作過程又有過跟不同單位有過許多的商議過程等，這些都是很值得記住的畫面。」

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此次世界巡迴共做了233場，學友也覺得是自己難以再破的數字。「我不敢太忘形，因自己多年來都有個習慣，就是令自己不要太容易興奮，因為情緒太激動，會做不到表演，例如喊就忘了歌詞，所以經常要保持很穩定的狀態。如果覺得是高峰，就很難再向前行，如大家都說90年代是黃金年代，如果你就停留在此，就不會再進步，也不會再看到我坐在這裡。」

下次開個唱，是否要再破紀錄，也不是學友要考慮的事。「說不好聽我都60歲了，要不斷破紀錄會很累，這個巡唱對我已經是很滿意，也沒有把握可以再破紀錄，但場數破不了，但是否可以唱得好過兩年前，答案是可以的，那時有些歌我唱不到，但今日就有信心唱到。」

學友坦言未想過收山退休：「聽過很多朋友說想退休，我是不太明白，或者我習慣了在工作上找存在價值，所以會繼續不斷做好。」

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60歲對學友來說，只是另一階段開始。他笑道：「60歲可以申請樂悠咭，可以2元坐車，是否已是最大份禮物?!」今年生日，學友也沒有大搞，「怕飲多了酒就不好，有家人陪同，簡簡單單就足夠。」今個聖誕，學友也直言只要收到女兒的祝福已經足夠。

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思念梅艷芳

今年電影《梅艷芳》勾起不少港人集體回憶，跟梅姐感情要好的學友，在04年也曾創作一曲《給朋友》送給離世好友，在巡唱上也有演唱。

問及當時創作心情，學友黯然：「03年是自己心情十分不好的一年，因為好多朋友離開了，非常低落，而寫歌對我是抒發自己的方法，當時對人生充滿問號，於是才有了《Life is Like a Dream》一碟，現在回看原來是一個過程，人要經過不同的階段，自己比較幸運，今日仍可坐在這裡跟大家見面。」學友稱看了《梅艷芳》，發現摯友好像從沒有離開過，也很高興自己曾寫這一首歌作為獻給朋友的思念。

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有留意MIRROR炎明熹

世代承傳，學友對當今樂壇也是一直留意，除今年跟Gin Lee合唱，他也讚炎明熹唱歌不錯，也知道身邊好多朋友都很喜歡MIRROR，寄語大家都要一同努力。

作為前輩，學友亦希望可以身作則作為榜樣。「做藝人從來有個責任，要顧及所做的事是否正確，也是藝人必須要有的準備和要去承擔的，當然每一個行業都可能會做錯決定，只是我們要面對的風險就更大。」

學友語重心長：「今日我再沒想過要做幾叻偶像，再叫我偶像可能會嘔，但自己希望可以傳遞一個信息，做好一件事就要專心、專注、堅持，只要覺得是正確，又不會傷害人、教壞人，就要義無反顧去做。」天王張學友的成功，從來不是僥倖。

記者：陳家昌