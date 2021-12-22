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田北辰諷為做「票王」玩「泥漿摔角」　周浩鼎︰事情已過去冀「向前看」

政治 15:36 2021/12/22

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實政圓桌田北辰。（林宇翔攝）

立法會新界西北地區直選早前的一場選舉論壇，民建聯周浩鼎突然破口大罵，形容實政圓桌田北辰為「二伍仔」、「騎場派」。結果，風波仍未平息，田北辰與一眾候任地區直選議員今早會見傳媒時，疑諷刺周浩鼎為做「票王」，玩「扣帽子」及「泥漿摔角」，場面一度尷尬。

20名候任地區直選議員今日上午與傳媒會面時，田北辰在會上表示，今次選舉最大的得着，是發現制度無論如何改變，「人的本性很多時候都不會變」︰「意願是今次選舉可以良性競爭，擇優而非鬥亂，結果有些所謂自己人，其實已經知道手握黨的鐵票，亦都會高票當選，但為了做『票王』，就玩些『扣帽子』、玩『泥漿摔角』，所以我有些擔心中央所期望的良性競爭會不會出現呢？」他呼籲所有當選立法會議員，在未來4年，盡量做到辯論任何事情時，切記要對事不對人，強調「扣帽子」絕對無助於團結及一起監察政府。

民建聯周浩鼎稱「過去的事情已經過去」。（林宇翔攝）

及後在問答環節，有記者要求周浩鼎回應田北辰發言，周浩鼎則說「過去的事情已經過去」，希望未來大家均聚焦「向前看」，又指自提現時提倡的「工業4.0」，亦希望爭取議會內不同同事的支持，一起合力推動，稱「這件事情更加重要」。

見面會完結後，各議員離開會議室，民建聯主席李慧琼隨即在走廊跟上田北辰，搭著黑他膊頭說：「Michael（田北辰），唔係嬲呀？」，並一同走到走廊盡頭的出口離開。

早前二人在電台節目的選舉論壇曾展開罵戰，火花四濺，當時周浩鼎發怒斥同為建制派的實政圓桌田北辰為「二五仔」，形容他為「騎場派」，未有共同聯手對抗同場的非建制新思維黃俊瑯。不過周浩鼎事後亦有向田北辰道歉

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撰文 : 傅流螢

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