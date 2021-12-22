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【一國兩制】中國駐歐盟使團發聲明斥歐方干涉　中聯辦批美英自詡民主「教師爺」

政治 15:41 2021/12/22

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中聯批評美英等少數西方國家自詡民主「教師爺」。（資料圖片）

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）周一發表聲明，稱對立法會選舉「侵犯民主原則和政治多元化」表示遺憾，中國駐歐盟使團發言人今發聲明，歐方粗暴干涉中國地方行政區域的民主選舉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人形容，本次選舉是香港特區全面落實新選舉制度的一次成功實踐，強調香港回歸後，香港民眾得以享有前所未有的民主權利和廣泛自由。中方敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何形式插手香港事務和中國內政、破壞香港繁榮穩定。

中聯辦亦發聲明，批評美英等少數西方國家自詡民主「教師爺」，對香港立法會選舉攻擊抹黑，對香港事務指手畫腳，只會讓世界愛好和平、追求民主的人們進一步看清他們明火執仗的「雙標」本性，徒增笑耳。

發言人強調，當選議員「五光十色」、氣象一新，給了國際上那些顛倒黑白、指鹿為馬的民主「教師爺」們一記響亮的耳光，稱推動香港民主發展的堅定決心，阻擋不了香港市民擁抱新選舉制度、開啟良政善治的強烈期盼，阻擋不了「東方明珠」書寫香港特色民主制度嶄新篇章的歷史進程。

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責任編輯：陳葆琳

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