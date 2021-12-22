【聖誕市道】香港研究協會指聖誕氣氛較往年好　逾3成半人會花費1000元以上

▲ 香港研究協會指聖誕氣氛較往年好，逾3成半人會花費1000元以上。（資料圖片）

聖誕將至，有機構進行了電話調查訪問，去了解市民今年聖誕的消費意欲。調查發現，表示今年市面聖誕節的氣氛「不濃厚」的比例從2019及2020年的超過6成大幅降至3成1，另有2成1受訪者表示「濃厚」。有逾2成市民表示會增加聖誕消費，更有3成半人表示會花費$1000以上，較去年升1成。

香港研究協會在12月2日至21日，以全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,086名18歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。調查反映，有3成6受訪者預期自己的消費會較去年「減少」及「差不多」，表示「增加」的佔兩成一，較多市民表示會減少消費，顯示有不少市民消費態度仍偏向保守。不過，表示會增加消費的比例較去年大升近1成半，比例重回 2013 年，反映部分市民的消費意欲已回復至疫情前水平。

在問及受訪者預計今年會用多少錢慶祝聖誕時，有3成半人表示會花費$1000以上，較去年升1成；有3成2人選擇「少於$500」，較去年減少1成1；而表示「$500 至$1000 以下」的佔2成2，當中以「$1000至$1999」的升幅比例較高，反映市民慶祝聖誕消費開支預算上升。

在慶祝聖誕開支類別中，升幅最高的三項是「娛樂及消遣」、「外出用膳／外賣／到會」及「本地酒店旅舍」，顯示娛樂、餐飲及本地酒店業較能受惠於聖誕消費市道回暖。

香港研究協會分析，本地疫情漸受控，社會及經濟氣氛逐漸好轉，今年市面的聖誕氣氛亦較往年好。香港研究協會負責人呼籲各商戶，把握今次節日消費旺季，推出各項推廣活動，以刺激市民消費，帶動經濟。

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責任編輯：李榮忠