【小便出血】女性易尿道感染　解構感染初期症狀

▲ 女性較易尿道感染，因為女性的尿道較短，受感染的機會比男性高出九倍。

你也許會問，如果小便出現的血色是真血的話，怎麼辦？為甚麼會有血尿？

醫生說，這是一種常見的泌尿系統臨床徵狀，發生的原因一般分有：尿道感染、尿道結石、膀胱癌、前列腺肥大、意外造成的創傷、劇烈運動、藥物影響、遺傳疾病，由糖尿病引致，又或因自身免疫出了問題引致的腎小球炎所引發。

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而尿道感染這個情況，則以女性居多，因為女性的尿道較短，受感染的機會比男性高出九倍，而尿道結石就以男性居多，男女患者比例約為三比一。至於早期膀胱癌的血尿，是在毫無徵狀或痛楚下出現的，許多人就會不當一回事，直至到當事人出現尿頻、排尿灼痛、膀胱痙痛、腰痛時，才驚覺大事不妙，這時腫瘤可能已生長到輸尿管等位置。

一般的尿道感染，就算在初發病時期，小便時不僅帶血，還會有刺痛感。而因為尿道結石所引發的血尿，通常會有腹痛、腰痛、噁心、嘔吐等情況。可幸徵狀只是暫時性，所以一旦出現血尿的話，求醫診治是最佳途徑，不要因為出現各式痛症，便以為患上膀胱癌。醫生告知，好多病者經過診斷後，原來患的是尿道炎、結石或者良性腫瘤，虛驚一場。

原文刊於《經濟日報》，原題〈認識血尿〉