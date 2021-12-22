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【打擊罪行】本月偵破8宗街頭騙案拘38歲女子　涉額達50萬元

社會 15:52 2021/12/22

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女子涉8宗街頭騙案被捕　涉款逾50萬元 。（黃傑偉攝）

警方今日（22日）表示，在本月20日偵破8宗發生於屯門區內，由11月至12月以欺騙獲得財產案件，行動中拘捕一名38歲報稱無業本地女子，涉案金額高達50萬元。

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警方屯門警區於12月接獲一名68歲女子報案，指早前在街頭被一名陌生女子搭訕，女子報稱有大批貨物被鎖在貨倉內，需要金錢聘請開鎖技師，事主人不虞有詐借出金錢，其後女子再向受害人聲稱因生意出現問題急需現金周轉，再遊說受害人往財務公司代其借錢應急，受害人合共被騙去40多萬元，其後騙徒失去聯絡，直至受害人向家人披露，由家人陪同報警求助。

警方屯門警區刑事調查隊及刑事支援隊聯手作出深入調查後，發現連同受害人共有8名人士，被騙徒以相同手法騙取金錢，案中受害人年齡由28至68歲，被騙金額由300元至40萬元不等，合共被騙去50多萬元。

警方經深入調查及分析後鎖定一名目標人物，於12月20日晚上，在屯門區拘捕一名涉案38歲報稱無業女子，檢獲3部涉案手提電話，及相關文件及銀行收據，被捕人現正扣留調查中，案件現交由屯門警區刑事支援隊跟進。

屯門警區刑事調查隊第五隊霍靉琳督察呼籲，市民年近歲晚騙徒會以五花八門手法行騙，要留意及多加關心家中長者，重申以欺騙手段獲得財產屬嚴重罪行，最高可被判監禁10年，切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

 

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