【一國兩制】陳茂波：堅定自信走好香港民主路　批西方式民主無力加劇民粹主義

▲ 財政司司長陳茂波強調，民主不應只重「量」、更需要重「質」，批評西方式民主制度無力應對社會矛盾和深層次問題。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波發表網誌，題為「堅定自信走好香港民主路」，強調民主不應只重「量」、更需要重「質」，直言投票時、過程中的民主只是民主體現的一部分，更重要的是民主運作的結果。

陳茂波在網誌中形容，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，在我國恢復對香港行使主權前不久，英方才以推動「政改」為名，企圖延續其在港的影響力。

陳茂波又指，外部勢力企圖牽制、甚至遏制中國發展，圍繞香港民主發展的鬥爭更為激烈，最終在2019年被亂港者以「修例風波」為藉口，觸發了黑暴衝擊，根本性地觸碰「一國兩制」的原則底線，危害國家及香港的安全。

他續指，完善選舉制度，擴大了香港社會均衡有序的政治參與，增強了選委會和立法會的代表性，維護香港社會整體和根本利益。此舉亦促進行政和立法機關之間的良性互動，破解立法會內部長期對抗、空轉的困局。

陳茂波提到，或許有些迷信西方式民主的人，仍然質疑香港正穩步發展的民主制度，甚至有外國政客借這次立法會選舉批評及抹黑香港的民主實踐，企圖矮化香港的民主發展。

但他形容，中國的民主實踐與體制優勢，令人民生活日趨改善和滿足感提升，這正正突顯著西方制度已變得僵化與失效，無力化解民眾實際生活困難的困局，在承受著越趨沉重的本土政治壓力下，他們只想透過轉移焦點來逃避責任。

他續指，外國的政黨輪替，無法解決競選時政客作出種種承諾，但上台後卻不兌現的情況，強調面對社會的各種矛盾和深層次問題，西方式民主制度已顯得無力應對，不但令各種問題日趨嚴峻、社會差異嚴重擴大，甚至加劇了民粹主義的抬頭。

陳茂波強調，民主不應只重「量」、更需要重「質」，投票時、過程中的民主只是民主體現的一部分，更重要的是民主運作的結果。他形容，只有人民都真正受益於民主發展，生活持續改善，這樣的制度才能獲得廣泛民眾的堅實支持。

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責任編輯：胡偉明