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【闔家辣】鄭中基梁詠琪賀歲片做鬥「戲」夫妻　吳君如袁澧林齊糟質Edan

娛樂 15:08 2022/01/08

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總動員拍攝《闔家辣》海報。

由吳君如主演兼監製、聯合鄭中基、梁詠琪（GiGi）、呂爵安（Edan）及袁澧林主演的賀歲喜劇片《闔家辣》，日前總動員拍攝海報。一家人齊齊整整，關係全面曝光，鄭中基及GiGi在戲中飾演夫妻，Edan飾演其兒子，客串演出的袁澧林演Edan女友，君如飾演大姑媽。

隨《闔家辣》第一張「迫爆屎坑」海報公開後，第二張「五光十色」海報一家四口加入袁澧林， Edan不離搞笑本色，被君如及女友「糟質」，成為家人「磨心」，而中基及Gigi 更是一對鬥戲夫妻，戲中不少搞笑鬥戲場面。

【MIRROR成員】呂爵安吳君如《闔家辣》再合作　Edan為退休大計籌謀

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齊唱《萬水千山總是情》

當日完成電影拍攝後相隔數月再聚，眾演員顯得心情興奮，君如、GiGi及Edan甫見面便一齊唱起《萬水千山總是情》，唱得興起更手舞足蹈跳舞。

GiGi更在拍攝海報前一晚，在家親手做一個蛋糕帶來給好友品嚐：「是榛子車輪泡芙，是自己喜歡吃的，女兒很愛吃這個。」Edan亦一起品嚐，並表示不用節食或戒口：「現在狂食，沒理太多。」

Angela表示也懂做蛋糕，於是GiGi說：「有時間可以做一個給我們吃，但我的兒子（Edan）很嘴饞。」Angela笑言：「他很難湊，不過我都湊得掂。」

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GiGi對新抱Angela「流晒口水」

GiGi笑言對Angela這個新抱「流晒口水」，GiGi說：「這樣的好女仔很多人爭。」GiGi對Edan說：「上進些﹗我很喜歡這個新抱，通常帶畀媽媽過目的女生，媽媽說得便得。」

《闔家辣》故事講因疫情的影響，大家原來的生活出現莫大的改變，因此透過導演鄭晉軒（Coba）這部真人真事改編的作品，道出故事中的主人翁Coba與一家人如何面對親情、愛情，甚至工作上的另一種從未有過的體驗睇法，過程充滿喜怒哀樂，幸正能量戰勝所有。

撰文 : TOPick柴犬出動

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