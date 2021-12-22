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【保護生態】長春社過去3個月山徑檢大量垃圾及回收物　紙巾及零食包裝垃圾首2位最多

社會 16:19 2021/12/22

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Rapper Heyo示範「言教不如身教」，參與自發性淨山。(長春社提供)

去年郊野公園垃圾量多達2300公噸，為清理郊野的垃圾，第7屆「恒生‧長春社生態捍衛戰」特以「淨山HealingHills」為主題，邀請近500位人士自組不多於4人的小隊，於9月至12月期間，自發於8條特選、分佈於港九新界的山徑，累積收集近60公斤及逾220公斤的垃圾及回收物，及清理總長度近70公里山徑。

從收到的記錄可見， 於樹上、草叢、溪澗都發現到垃圾的蹤影，膠樽、零食包裝及膠袋等其他塑膠垃圾亦隨處可見。首5位數量最多的郊野垃圾為「紙巾」、「零食包裝／糖紙」、「煙頭」、「膠包裝／招紙／膠袋／飲管」及「膠樽」，數量分別超過 1489、1066、959、757 及 393 件，不僅反映部分郊野公園使用者缺乏「自己垃圾自己帶走」 意識，同時亦可見不少人傾向使用一次性消耗品。

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長春社建議，遊人自備毛巾、可使用水樽及避免使用塑膠包裝產品或食物，可減少製造垃圾之餘，也避免郊野出現垃圾滿地造成的環境污染，更可減少野豬及猴子等野生動物在郊野垃圾中覓食，失去動物的捕食本能。

8條特選、分佈於港九新界的山徑包括山頂至龍虎山、柏架山等，長春社副總監黃子勁指，很興幸今年在疫情下仍有一班人與我們一 齊堅守對的事，希望自發清理垃圾的人士在參與自發性淨山看到不同種類的垃圾時，思考它們出現的原因，藉此反思人們的行山及生活習慣，冀望能感染更多人加入行列，於行山時及生活日常源頭減廢，還郊野、地球一個乾淨環境。

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責任編輯：陳麗娜

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