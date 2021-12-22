【上京述職】習近平接見林鄭月娥　稱中央充分肯定港府工作

▲ 國家主席習近平見特首林鄭月娥。（視頻截圖）

在北京，特首林鄭月娥向國家主席習近平述職，習近平表示，一年來，香港由亂到治的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展，新冠肺炎疫情防控成效明顯，經濟逐步復甦，社會保持穩定，讚揚林鄭領導港府依照全國人大有關決定和全國人大常委會有關立法，對香港選舉制度作出系統性修改完善，成功舉辦選委會選舉和立法會選舉，推動符合香港實際的民主發展，邁出堅實步伐，堅決實行香港國安法，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治權威和尊嚴，採取積極措施，推動特區融入國家發展大局，全面深化同內地交流合作，「中央對你們的工作是充分肯定的。」

習近平又形容，在新選舉制度下，選委會選舉和立法會選舉先後舉行，都取得了成功，認為廣大香港同胞當家做主的民主權利得到體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層各界別廣泛均衡參與的政治格局得到確立，實踐證明，新選舉制度符合一國兩制基本原則，符合香港實際，為確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定，提供了制度支撐，是一套好制度。

他表示，香港回歸祖國20多年不平凡的歷程，充分證明，實行一國兩制有利維護香港根本利益，維護香港和香港同胞根本利益，中央將繼續堅定不移貫徹一國兩制方針。

特首林鄭月娥則表示，感謝主席對特區政府過去一年工作的充分肯定，形容2021年，是非常不平凡的一年，尤其是在貫徹落實一國兩制方針方面，又稱這是任期內最後一次述職，對能親自到北京向國家主席匯報，非常高興。

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記者：林曉君