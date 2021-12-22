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【新冠疫苗】衞生署上周接46宗接種後異常報告　無新增青少年接種後心肌心包炎個案

社會 16:41 2021/12/22

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衞生署上周接46宗接種後異常報告。（資料圖片）

食衞局今日（22日）表示，截至本月19日晚上11時59分的過去一周，衞生署共接獲46宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至本月19日晚上8時，本港市民合共接種了約975萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約483萬名，佔全港12歲或以上人口的71.8%。衞生署共接獲6552宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括51宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，2宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

另外，截至本月19日晚上11時59分的過去一周，衞生署沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

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責任編輯：余思嵐

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