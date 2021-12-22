【奪命意外】建造業總工會促勞工處展開深入調查　呼籲業界認真執行保護措施

▲ 本港今日（22日）赤鱲角駿群路有兩名男工人意外墮污水井，搶救後惜告不治。

本港今日（22日）赤鱲角駿群路有兩名男工人意外墮污水井，兩人昏迷送院，搶救後惜告不治。（詳情即看【下一頁】）香港建造業總工會表示，在過去一個多月先後發生兩宗工人進入密閉空間工作，而導致的工業事故，造成3名工人喪生，6名工人受傷。工會強烈要求勞工處及相關政府部門，即時對每宗致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。又呼籲業界要認真執行相關密閉空間的保護措施，如工作出入許可證制度，持續監察環境氣體，圍封密閉空間等。

香港建造業總工會對意外深表遺憾，並已即時派員到達醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。工會強烈要求勞工處及相關政府部門，即時對每宗致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。要求勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從促修補不足之處，切實加強監管巡查工作，避免同類似事故再度發生。

工會同時呼籲業界各人士，不容忽視，立即採取行動，認真執行相關密閉空間的保護措施，如工作出入許可證制度，持續監察環境氣體，圍封密閉空間等。希望各同業能共同努力，避免再發生類似意外，令所有工友都可以平安歸家。

根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》（第59AE章），凡有工作會在密閉空間內進行，東主或承建商須委任合資格人士對該密閉空間內的工作環境進行評估，包括是否存在缺氧或存在其他有毒有害氣體，如一氧化碳、硫化氫、甲烷、及其他易燃氣體，並建議採取相關的安全措施，如使用儀器量度空氣內是否有危害人體的氣體，並進行及保持足夠通風，有需要時須提供合適的呼吸輔助器，及採用工作許可證制度，方可批准工人進行工作。同時，任何工人進入密閉空間或在其內工作，須為「核准工人」，必須要接受相關培訓。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠