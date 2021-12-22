【醫療創科】浸大研中藥治便秘及結腸炎　盼取代常用瀉藥治病

▲ 浸大中藥創新研發中心實驗室。（陳靜儀攝）

浸大設於科學園的「中藥創新研發中心」正研究2款中藥，以代替西藥治療便秘和潰瘍性結腸炎。中心總裁卞兆祥指，2種疾病現有治療方法有改善空間，如藥效有限和容易復發，中心正研究的2種中藥，有望為患者提供更有效舒適的治療。然而，有關藥物料仍需10年研究。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2種正研發的藥物分別為CDD-2101和CDD-2103，前者屬古方，內含火麻仁等6種藥材，用以治療便秘；後者屬於較近期新研發的藥方，內含黨參等9種藥材，用以治療潰瘍性結腸炎。

浸大研究CDD-2101已有17年，惟過去主要以藥理研究為主，現時則以獲美國食品藥品監督管理局認可，成為常規藥物為目標。

卞兆祥解釋，現時治療便秘最有效的藥物是番瀉葉苷提取物製成的瀉藥，惟據過去臨床實驗，該瀉藥在停藥後，治療效果就會劇減。而CDD-2101不只藥效與番瀉葉苷相若，藥效更可在停藥後維持最少八星期。

至於CDD-2103則用以治療潰瘍性結腸炎，有止血消炎的功效。卞兆祥指，現時治療潰瘍性結腸炎主要靠生物製劑或化學藥物，惟較易出現復發情況，令患者病情反覆。

卞兆祥指，CDD-2103有望為患者提供副作用更小、更穩定的藥物，減輕對患者的影響。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚