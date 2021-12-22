  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療創科】浸大研中藥治便秘及結腸炎　盼取代常用瀉藥治病

社會 16:57 2021/12/22

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

浸大中藥創新研發中心實驗室。（陳靜儀攝）

浸大設於科學園的「中藥創新研發中心」正研究2款中藥，以代替西藥治療便秘和潰瘍性結腸炎。中心總裁卞兆祥指，2種疾病現有治療方法有改善空間，如藥效有限和容易復發，中心正研究的2種中藥，有望為患者提供更有效舒適的治療。然而，有關藥物料仍需10年研究。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2種正研發的藥物分別為CDD-2101和CDD-2103，前者屬古方，內含火麻仁等6種藥材，用以治療便秘；後者屬於較近期新研發的藥方，內含黨參等9種藥材，用以治療潰瘍性結腸炎。

浸大研究CDD-2101已有17年，惟過去主要以藥理研究為主，現時則以獲美國食品藥品監督管理局認可，成為常規藥物為目標。

卞兆祥解釋，現時治療便秘最有效的藥物是番瀉葉苷提取物製成的瀉藥，惟據過去臨床實驗，該瀉藥在停藥後，治療效果就會劇減。而CDD-2101不只藥效與番瀉葉苷相若，藥效更可在停藥後維持最少八星期。

至於CDD-2103則用以治療潰瘍性結腸炎，有止血消炎的功效。卞兆祥指，現時治療潰瘍性結腸炎主要靠生物製劑或化學藥物，惟較易出現復發情況，令患者病情反覆。

卞兆祥指，CDD-2103有望為患者提供副作用更小、更穩定的藥物，減輕對患者的影響。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【葵涌火警】葵正樓單位起火女住客當場死亡　初步指疑電線短路引致火警
今日 09:08
【葵涌火警】葵正樓單位起火女住客當場死亡　初步指疑電線短路引致火警
【電話騙案】騙徒自稱速遞公司及執法人員　23歲女被騙61萬元
今日 14:49
【電話騙案】騙徒自稱速遞公司及執法人員　23歲女被騙61萬元
【新冠疫苗】有市民接種後出現中風索賠償金被拒　民主黨批因果關係評估流程極不透明
今日 15:38
【新冠疫苗】有市民接種後出現中風索賠償金被拒　民主黨批因果關係評估流程極不透明
【打擊罪行】本月偵破8宗街頭騙案拘38歲女子　涉額達50萬元
今日 15:52
【打擊罪行】本月偵破8宗街頭騙案拘38歲女子　涉額達50萬元
【新冠疫苗】衞生署上周接46宗接種後異常報告　無新增青少年接種後心肌心包炎個案
今日 16:41
【新冠疫苗】衞生署上周接46宗接種後異常報告　無新增青少年接種後心肌心包炎個案

你可能感興趣

【葵涌火警】葵正樓單位起火女住客當場死亡　初步指疑電線短路引致火警
今日 09:08
【葵涌火警】葵正樓單位起火女住客當場死亡　初步指疑電線短路引致火警
【電話騙案】騙徒自稱速遞公司及執法人員　23歲女被騙61萬元
今日 14:49
【電話騙案】騙徒自稱速遞公司及執法人員　23歲女被騙61萬元
【新冠疫苗】有市民接種後出現中風索賠償金被拒　民主黨批因果關係評估流程極不透明
今日 15:38
【新冠疫苗】有市民接種後出現中風索賠償金被拒　民主黨批因果關係評估流程極不透明
副作用 治療 經濟 化學 食品 便秘 香港 美國

最高瀏覽

【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
今日 10:54
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
13:18 2021/12/21
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？