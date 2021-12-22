【聖誕2021】愛協山頂廣場舉辦聖誕寵物嘉年華　6位星級毛孩化身宣傳大使+購物為愛協籌款

▲ 愛協聯同網上資訊平台LifestyO，舉辦聖誕寵物嘉年華。（愛協提供）

香港愛護動物協會今年慶祝成立100周年，特別聯同網上資訊平台LifestyO，於山頂廣場舉辦「香港愛護動物協會 X Dor Dor Academy 聖誕寵物嘉年華」，並邀請到著名時裝設計師何國鉦（Dorian）構思及創作，6位毛孩會化身宣傳大使，以可愛聖誕造型首次於山頂廣場登場。現場更設有多個聖誕裝飾打卡位，歡度聖誕之餘，同時為愛協籌款，幫助有需要的動物。

愛協這次舉辦的聖誕寵物嘉年華《Dor Dor Academy》，會由即日起至2022年2月6日於山頂廣場1樓中庭舉行。6隻來自不同家庭的愛寵，包括有愛協會長傅明憲的愛犬「讀心師Man Man」、陳煒的貓咪「女俠Winnie」、Dorian的愛犬「神探Hugo」、「心理醫生Ting Ting」，以及他好友的愛犬「少林弟子Cha Cha」及「行為學家Yudan」，會以人性化角度及快樂輕鬆的手法，去傳遞保護被遺棄動物的信息。

▲ 香港愛護動物協會會長傅明憲（左）及何國鉦。（愛協提供）

現場設有多個打卡位，包括巨型立體公仔神探Hugo及心理醫生Ting Ting等，讓主人與愛寵拍照留念。場內更有期間限定店，發售多款與不同品牌聯乘推出的《Dor Dor Academy》產品，凡購物滿$800，即送贈Royal Canin指定產品系列狗糧或貓糧一包，活動期間發售產品的部分收益亦將撥捐愛協以支持其動物福利工作，值得支持。

香港愛護動物協會 X Dor Dor Academy聖誕寵物嘉年華暨期間限定店

日期：即日起至2022年至2月6日

地點：山頂廣場1樓中庭

期間限定店開放時間：逢周六、日12nn-8pm

記者︰黃依情