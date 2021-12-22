【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診

王力宏與李靚蕾的離婚事件成華人娛樂圈大新聞，今天（12月22日）早上更傳出被指是王力宏「炮友」的Yumi服藥輕生。不過，在今日下午卻有網民踢爆指Yumi自殺是假。

事件起因是一名微博網民「做個小孩007」在今天早上突然發文稱「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救」，言之鑿鑿並附上Yumi送急診、就診紀錄及藥袋等照片。

【王力宏離婚】王力宏狠心P走張惠妹 阿妹經理人首度開腔回應緋聞

被指假扮輕生

可是在後來有內地網民開始做「偵探」，提出懷疑發出輕生消息的微博帳號其實是Yumi的小號：「咱不懂就問啊，你是Yumi的小號嗎？3：18睡不著，4點吞藥，5點洗胃，9點發微博？」

隨後，更有自稱是醫護的網民在微博爆料稱，Yumi只是吞了兩顆維生素和兩顆褪黑素，是她自己打電話到急診，凌晨2時入院、早上9時出院，急症醫生大爆她「生命體徵特別穩定，不要太好」，甚至引來網民氣狠批：「覺得我們大夜班太閒了是嗎？」

同場加映：《全民造星IV》鍾卓穎Ash專訪

對此事，Yumi的經理人回應媒體稱：「譴責這個時候還造謠博眼球的人。一切太突然了，我們很痛心。給大家造成困擾了，替Yumi萬分感謝大家的關心，希望她能好起來」。

而「做個小孩007」在中午於微博發文澄清表示，其實她只是Yumi的圈外女性朋友，對於外界這幾天懷疑Yumi爆假警、P圖等疑問，她更為Yumi逐一澄清：「報假警—沒有。造謠傳謠和報假警都是犯法，希望大家也遵紀守法。P圖聊天記錄—沒P。微信點翻譯，有些來源會顯示『微軟』」。

似乎，這位「圈外女性朋友」十分了解Yumi的一切。

▲ 點擊放大逐格睇。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

好友為Yumi伸冤

至於李靚蕾公開Yumi和王力宏2015年Whatsapp的聊天截圖，當中Yumi的Whatsapp頭像更是裸照。這位「圈外女性朋友」稱裸照頭像不是Yumi本人：「一看就是個洋人，她身材沒那麼好。」

另外，她又指Yumi和王力宏的合照是2013年王力宏火力全開演唱會上海站時所拍攝，不是2015年，並替Yumi伸冤稱：「那些指責Yumi『不敢』回應心虛的。她有很多資訊想要傳達，可連報警和聊天記錄都能被扭曲成造假。請問換你是她，要怎麼澄清？？」