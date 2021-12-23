【瘦身秘訣】聖誕元旦Buffet主攻4類食物　營養師教吃自助餐不增磅秘訣

▲ 註冊營養師教你吃自助餐前的準備，以及吃自助餐時主攻食物。

聖誕將至，上周與減磅戰友會面時，總離不開聖誕及元旦大餐的安排。一如既往，不少客人都選擇吃自助餐慶祝，Fiona便是其中一位。

Fiona一向嘴饞，早在一個月前，她就預告聖誕要到酒店吃自助餐。今天會面時，她已急不及待地問︰「今個星期六，便是我期待已久的聖誕節，快快教我吃自助餐不增磅的秘訣！」

我向Fiona解釋︰「首先，吃聖誕大餐前，要多留些quota，假如晚餐吃自助餐的話，午餐建議預留蛋白質的分量，但緊記午餐的五穀和蔬菜一定要吃，否則未到晚餐已經肚餓，自助餐會比平時吃得更多。」

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Fiona笑說︰「幸好有你提醒，以往我都一定不吃午餐，以扣減卡路里留待自助餐。」

我笑着說︰「早知道你會想用旁門左道的方法！想吃自助餐後不增磅，自助餐時可主攻高蛋白質且低脂肪的海鮮，例如︰刺身、凍蝦、凍蟹、龍蝦、生蠔和青口等。聖誕節當然也少不了應節的烤火雞、烤火腿和燒牛肉，也是個不錯的選擇。多提一點︰最好要求更高脂肪的醬汁另上，只點小量作調味。另外，火腿和煙三文魚，也是可以考慮的食物。」

Fiona點點頭問︰「那麼，五穀和蔬菜呢？」

「五穀和蔬菜也不可缺少，以增加飽肚感。可選麵包、壽司、蕎麥麵、粥和湯粉麵作五穀，最後以沙律菜加黑醋或灼菜作蔬菜。」我說道。

嘴饞的Fiona再追問︰「甜品方面呢？我最愛吃的疏乎厘加雪糕，可以跟老公share吃一份嗎？」

「見你聖誕前乖乖跟餐單，減磅進度不錯，就讓你放任一次吧！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）