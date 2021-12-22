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【食物安全】英國丹麥及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽肉及禽類產品進口

社會 17:03 2021/12/22

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​英國、丹麥和法國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（22日）宣布，因應英國駐香港總領事館、丹麥獸醫和食品局及法國駐香港及澳門總領事館分別通報，指英國北愛爾蘭Markethill Townland和Coagh Townland、丹麥維堡和法國朗德省爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋；從丹麥進口約1060公噸冷藏禽肉及約185萬隻禽蛋，並從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋。已就事件聯絡英國、丹麥和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

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