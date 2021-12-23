香港迪士尼樂園與周大福　全球首座足金「奇妙夢想城堡」　發揮企業聯盟優勢　協同效應創造無限驚喜

今年正值香港迪士尼樂園（下稱樂園）地標「奇妙夢想城堡」及「城堡珠寶店–由周大福呈獻」開幕一周年，樂園與企業聯盟伙伴周大福珠寶集團（下稱周大福）特別地以城堡為藍本打造1：60「足金城堡」，亦在聖誕佳節前隆重登場。與此同時，香港迪士尼樂園以漫天飄雪營造白色聖誕，吸引了不少人進園欣賞聖誕限定裝飾和特備節目。這一座嶄新推出、全球獨有的「足金城堡」更吸引了不少賓客到訪「城堡珠寶店」打卡。兩個品牌之間的合作，正好印證企業聯盟發揮各自優勢，達至最佳協同效應，並為賓客帶來更多驚喜、更好體驗的好例子。

▲ 「足金城堡」經歷兩年時間精心打造，各處細節力臻完美，將逾19,000塊瓦片和5,000塊磚也一一仔細地拋光打磨。

香港迪士尼樂園企業聯盟總監余江龍分享，「奇妙夢想城堡」象徵勇氣、希望和無限可能，設計靈感來自13個關於經典迪士尼公主和女王的故事，在城堡上，每座塔樓及塔頂也有象徵了多位迪士尼公主和女王的獨特顏色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，頌揚她們永不放棄追求夢想的決心。「城堡的外觀，例如在多個塔尖上，設計時樂園加入了不少金光閃閃的元素，令整體感覺更加華麗耀眼。這方面亦啟發了我們與周大福合作，藉『足金城堡』還原城堡的設計特色，讓賓客能近距離欣賞城堡的每一個細節。」

▲ 香港迪士尼樂園地標「奇妙夢想城堡」的靈感來自13個關於經典迪士尼公主和女王的故事，象徵着勇氣、希望和無限可能，鼓勵賓客追尋夢想。

周大福珠寶集團執行董事孫志強直言打造「足金城堡」對周大福來說是一項大挑戰，為了還原「奇妙夢想城堡」的細節，動員了超過50人的專業團隊合作。「我們挑選了公司工藝最好的師傅，分為三組。做坯的師傅用足金製作出城堡的模型；設計策劃的師傅規劃出製作城堡最穩妥的方法；而裝嵌及打磨則經歷了多次測試及技術改良，負責的工匠耗費了大量的時間和心血將城堡無縫裝嵌，並為每個細節的部件打磨拋光到極致效果。」



這一座「足金城堡」既應用了專業建模軟件、3D打印技術等創新科技，亦融入了周大福92年歷史傳承下來的傳統足金工藝和經驗，耗時42,248小時打造，足金含量高達8,692克，估值約1,600萬港元，成為樂園中價值最高的藝術收藏品。孫志強補充：「成功打造這座『足金城堡』，公司上下也很鼓舞，大家也直呼奇妙，更有不少顧客對於製作工藝非常好奇。」香港迪士尼樂園更會為「足金城堡」的首位持有人送出終生免費進入香港迪士尼樂園的通行證，延續奇妙夢想。（詳情將於稍後提供。）

▲ 「足金城堡」將「奇妙夢想城堡」的細節還原。圖為象徵花木蘭的塔頂，飾有中式花紋和木須龍。

周年壓軸登場話題十足 推優惠帶動更多人流



時值「城堡珠寶店」一周年及聖誕佳節，孫志強謂「足金城堡」的誕生是適逢其會，相信將會成為城中打卡熱點：「這些好消息，也帶動了不少顧客得知『足金城堡』展出的消息後，也約朋友一起到訪樂園。」余江龍亦表示：「的確多了賓客特意到訪『城堡珠寶店』，與『足金城堡』打卡之餘，配合聖誕消費旺季推出一系列樂園獨家的迪士尼公主主題商品，亦帶動了更多人流到店消費。」

▲ 周大福珠寶集團執行董事孫志強（右）和香港迪士尼樂園企業聯盟總監余江龍（左）均認為「足金城堡」將會成為城中打卡熱點。

余江龍亦認為疫情令市民難以在節日離港旅遊，留港消費和參加更多本地遊成為「新常態」。向來是港人打卡熱點的香港迪士尼樂園會因應不同的節日推出節慶活動和特備節目、全新商品、餐飲和住宿體驗，吸引賓客到訪。他舉例，香港迪士尼樂園為港人推出699港元的「雙重暢玩」優惠，讓大家用優惠的價錢體驗兩次奇妙之旅。「我們以『A Disney Christmas』為主題推出白色聖誕，樂園內布置了聖誕限定裝飾及安排更多飄雪體驗，亦推出全新的『Duffy與好友冬雪歡樂巡禮』及『奇妙飄雪 聖誕高飛』舞台表演等，讓賓客在冬日雪國中，創造窩心溫馨的奇妙時刻。」



此外，香港迪士尼樂園今年也為聖誕節推出了過百款全新的禮物，馬迪小店也變身聖誕禮物店，樂園更同時推出一系列升級#Eatertainment聖誕滋味加玩樂並在的體驗，樂園及酒店中的小食亭及餐廳悉心設計數十款令人垂涎的聖誕美食，當中更有不少以雪花為主題，呼應「白色聖誕」。

▲ 全新的「奇妙飄雪 聖誕高飛」在「奇妙夢想城堡」舞台上演。

「輕金飾」攻年輕客 迪士尼系列添新產品



「城堡珠寶店」展示了多款由周大福工匠精心打造的迪士尼主題藝術品，亦在店出售多款迪士尼主題的首飾。余江龍分享，過去金飾或多或少會予人隆重的感覺，然而隨時代轉變，加上藉着香港迪士尼樂園與周大福的合作，希望推廣「輕金飾」概念，讓金飾珠寶成為「每日佩戴的首飾」。



將一片雪花、一枝玫瑰，化為手鍊、串飾、項鍊等首飾，設計簡潔日常；但當它們放在「城堡珠寶店」的首飾櫃時，便與迪士尼動畫《魔雪奇緣》及《美女與野獸》的主角的故事和精神緊扣一起。孫志強解釋，首飾設計上不再只將公主的身影化作設計的主體，而是將象徵公主精神的元素融入當中，造型上亦會配合年輕客戶追求精緻、簡約的喜好。余江龍直言這一種由造型帶來的聯想，為首飾賦予了意義，注入迪士尼故事的勇氣、夢想元素：「賓客在樂園的購物體驗與街外是不一樣的，『城堡珠寶店』出售的不單是產品，還有背後的故事和在樂園留下的珍貴回憶。」



這一次聖誕佳節，周大福為「迪士尼公主」系列以艾莉奧、貝兒、茉莉公主、樂佩和蒂安娜的標誌圖案設計了5款鎖匙造型的足金吊墜，在香港迪士尼樂園的周大福店率先發售；而「香港迪士尼樂園」系列也增添了1：340的「奇妙夢想城堡」珍藏版足金擺件、「迪士尼公主」及「愛莎及安娜」金章套裝於樂園店獨家發售。圍繞城堡主題亦有多款吊墜和項鍊，孫志強指當中一款城堡項鍊更是周大福的新嘗試，將隨溫度而變色的物料應用在首飾設計上，更添趣味。



香港迪士尼樂園擁有眾多經典的故事，亦擅長說故事，周大福則精於用首飾演繹故事，用說故事的方式銷售，這種企業聯盟的合作形式有助雙方發揮各自優勢，產生更大的協同效應。孫志強表示，周大福致力為顧客締造更好的購物體驗，配合迪士尼故事和角色，為產品賦予意義和幸福生活體驗。「我們出售的不單是首飾、金器的價值，更是一種情意結，配合顧客選購首飾的目的，為他們介紹合適的產品，令幸福回憶無處不現。」

▲ 配合「足金城堡」的誕生，周大福亦推出了一系列全新產品。

「城堡珠寶店」華麗登場 多元產品適合一家大細



香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」首間登場的華麗珠寶店是由周大福呈獻的「城堡珠寶店」，周大福更被任命為「皇室珠寶御用工匠」，在這個奇妙國度鑄造出各式各樣的紀念品和珍藏。「『城堡珠寶店』裝潢設計宛如藝術館，在店內展示了周大福工匠從迪士尼電影汲取靈感的珠寶珍藏品，例如靈感源自2015年真人版電影《仙履奇緣》的玻璃鞋及參照2019年真人版電影《阿拉丁》製作出接近1：1比例的足金神燈擺設等。」



藉着與香港迪士尼樂園合作，周大福推出了多個迪士尼主題的首飾系列，吸引了各個年齡層、性別的消費者。孫志強說：「不單止女士會青睞『迪士尼公主』系列的產品，早前推出的《星球大戰》系列也吸引了一些男士選購手繩和擺件。『迪士尼經典』系列一樣吸引了大小朋友的喜愛。」周大福也會因應不同的迪士尼系列推出別具收藏價值的足金擺件或紀念金章等，他解釋，迪士尼故事陪伴很多人成長：「有些顧客在小時候未必能選購迪士尼樂園的精品，長大後，香港迪士尼樂園和周大福合作推出的產品就是另一個圓夢的選擇。」

▲ 周大福亦將迪士尼的經典角色融入婚嫁金飾，倍受年輕人青睞。

企業聯盟發揮各自專長 創造更大商業價值



香港迪士尼樂園和周大福組成企業聯盟，可謂強強聯手。在這個合作過程中，周大福不單止能將迪士尼角色與故事用作產品研發、設計及生產，更成為了香港迪士尼樂園的營運伙伴，在樂園度假區內提供指定類別的商品。與此同時，在樂園度假區內以及其他平台，周大福也能夠運用香港迪士尼的IP進行宣傳推廣活動。孫志強就舉例早前的「迪士尼公主」系列《公主精神》的宣傳推廣便得到很好的迴響。



余江龍相信，香港迪士尼樂園的企業聯盟不單是品牌贊助的關係，更是香港迪士尼一個重要商業策略，有利雙方品牌的提升和創造更大的商業價值。在指定期間，企業聯盟能夠專享合作專利權，推行不同的業務方案，透過雙方合作，能夠令品牌以更生動有趣味的說故事形式來增加商品或服務的滲透力，從而感染和吸引客戶，一如由經營「城堡珠寶店」的周大福，就被任命為「皇室御用珠寶工匠」。



「每一個企業聯盟的合作也是度身訂造的，香港迪士尼樂園會因應合作伙伴的經營理念設計不同的合作計劃。」現時，香港迪士尼樂園的企業聯盟伙伴種類繁多，包括銀行服務、保險、珠寶首飾、飲品、攝影服務等，合作的形式亦非常多元化，例如呈獻遊樂設施、餐廳、贊助特備活動等。余江龍期望藉着與企業聯盟維持良好持久的合作關係，能夠發揮更大的協同效應，為樂園賓客帶來難忘的奇妙回憶，釋放快樂正能量。

▲ 獲任命為「皇室珠寶御用工匠」的周大福在「奇妙夢想城堡」中經營「城堡珠寶店」。

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