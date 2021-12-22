【養生湯水】李靚蕾貼雞湯相　中醫拆解「蕾神湯」功效：感冒不宜飲用

▲ 李靚蕾教煲水梨紅棗雞湯，中醫拆解「蕾神湯」功效。

王力宏李靚蕾情斷8年婚姻，離婚風波連日發酵引起網民關注，有網民更翻出雙方過往社交平台上的帖文，發現二人感情生變早有端倪！其中，李靚蕾於2020年分享的一款「水梨紅棗雞湯」湯水被網民發現早在2017年已經分享過一次，質疑是舊照重用。

「蕾神」指這是一家人抗流感時飲用的湯水，小朋友也可飲用，到底這款湯水有什麼功效？又是否適合所有人飲用？TOPick為此訪問註冊中醫師陳俊杰了解。

▲ 李靚蕾2017年分享煲水梨紅棗雞湯的影片。

李靚蕾分享的水梨紅棗雞湯食譜

材料：全雞（1隻），水梨（1顆），紅棗/枸杞/香菇/山藥/玉米粒（適量）

做法：

1. 全雞洗淨放入冷水鍋，水滾後中火川燙5分鐘

2. 紅棗/枸杞/香菇/玉米洗淨泡水10分鐘

3. 香菇/山藥切塊

4. 水梨去皮切塊

5. 將全雞撈出，放入煮鍋，加入純淨水至8分滿，大火熬煮，水滾後調整中火後熬煮20分鐘

6. 加入紅棗/枸杞/香菇/玉米/水梨15分鐘後，加入山藥10分鐘後調整小火熬煮30分鐘

李靚蕾表示，這款湯水陪伴了一家人一整個流感季節，全天然無添加，是寶寶也可以喝的療癒養生食譜。

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中醫拆解「水梨紅棗雞湯」營養價值 港人不宜飲用？

註冊中醫陳俊杰接受TOPick訪問時表示，這款「水梨紅棗雞湯」比起民間的湯水營養稍微較好，不過屬於「太補」，但功效又遠不及服藥，坦言不要對功效期望太多。湯中材料含有水梨、玉米粒，屬於「好補及好甜」，假如是休息不足的普通香港人一個月內飲用1、2次沒太大問題，但如長期飲用就不適宜。

這款湯「太補」，所以不可常服。三高人士也不適合；感冒、氣管不適、皮膚易癢、鼻敏感人士都要慎服。如工作量多但有足夠休息、充足運動、較少壓力的港人，就承受得到（這款湯）。

至於李靚蕾提到此湯可陪伴全家人整個流感季節，陳醫師澄清，感冒時飲用此湯反而有機會令感冒加重，不宜感冒期間飲用。

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因為此湯在中醫角度屬於「只補、無散」，即是只補身，所以假如感冒期間飲用，容易導致「外感傳裡」，令感冒更嚴重，咳嗽更難清。

責任編輯：楊宛茜