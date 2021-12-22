  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆

政治 20:15 2021/12/22

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

特首林鄭月娥任內最後一次述職。（資料圖片）

特首林鄭月娥在京述職，她今日分別獲國家主席習近平和國務院總理李克強接見，晚上她見記者時表示，已分別向兩位領導人反映港人對通關的熱切期盼，她表示，兩位領導人肯定香港防控成效，惟今日沒有確實的答覆給大家。

李克強指出，希望香港可以直接對接國家發展戰略，為香港發展提供更為廣闊的空間，為國家的改革開放構建發展新格局助力。林鄭對此表示完全同意，強調未來會聚焦國家需要，貢獻香港所長。

在問答環節期間，林鄭月娥被多次問及會否爭取連任，她未有正面回應，但強調會繼續擔任特首一職，直至明年6月30日，期間會處理特首所做的事。她又指，今次訪京之行唯一目的就是述職，並無其他事情，亦無想自己未來的事。

被問到在以往述職期間，曾被領導人讚揚「敢於擔當」等，但今次並無類似用字，是否反映中央不滿其表現？林鄭月娥表示，工作評價並非由她自己分析，又指從習近平的回應可見，他對香港每件事都非常掌握。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
10:22 2021/12/19
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
【立法會選舉】林鄭月娥不認為選舉沒有認受性　社會不樂見高投票率建基於爭奪政權
11:39 2021/12/20
【立法會選舉】林鄭月娥不認為選舉沒有認受性　社會不樂見高投票率建基於爭奪政權
【上京述職】林鄭月娥北京述職　李克強：充分肯定特區政府工作
今日 10:43
【上京述職】林鄭月娥北京述職　李克強：充分肯定特區政府工作
【上京述職】習近平接見林鄭月娥　稱中央充分肯定港府工作
今日 16:47
【上京述職】習近平接見林鄭月娥　稱中央充分肯定港府工作

你可能感興趣

【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
10:22 2021/12/19
【立法會選舉】林鄭月娥指全港630個票站順利開始　政府並無為投票率訂下目標
【立法會選舉】林鄭月娥不認為選舉沒有認受性　社會不樂見高投票率建基於爭奪政權
11:39 2021/12/20
【立法會選舉】林鄭月娥不認為選舉沒有認受性　社會不樂見高投票率建基於爭奪政權
【上京述職】林鄭月娥北京述職　李克強：充分肯定特區政府工作
今日 10:43
【上京述職】林鄭月娥北京述職　李克強：充分肯定特區政府工作
新冠肺炎疫情 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
今日 10:54
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
今日 11:20
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天