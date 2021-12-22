【上京述職】林鄭月娥：領導人肯定香港疫情防控成效　惟通關日期未有確實答覆

▲ 特首林鄭月娥任內最後一次述職。（資料圖片）

特首林鄭月娥在京述職，她今日分別獲國家主席習近平和國務院總理李克強接見，晚上她見記者時表示，已分別向兩位領導人反映港人對通關的熱切期盼，她表示，兩位領導人肯定香港防控成效，惟今日沒有確實的答覆給大家。

李克強指出，希望香港可以直接對接國家發展戰略，為香港發展提供更為廣闊的空間，為國家的改革開放構建發展新格局助力。林鄭對此表示完全同意，強調未來會聚焦國家需要，貢獻香港所長。

在問答環節期間，林鄭月娥被多次問及會否爭取連任，她未有正面回應，但強調會繼續擔任特首一職，直至明年6月30日，期間會處理特首所做的事。她又指，今次訪京之行唯一目的就是述職，並無其他事情，亦無想自己未來的事。

被問到在以往述職期間，曾被領導人讚揚「敢於擔當」等，但今次並無類似用字，是否反映中央不滿其表現？林鄭月娥表示，工作評價並非由她自己分析，又指從習近平的回應可見，他對香港每件事都非常掌握。

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記者：林曉君