【重振旅遊】旅發局為迎通關推多項活動吸引旅客　包括新春遊樂園及景點設限定優惠

▲ 旅發局為迎通關推多項活動吸引旅客，包括新春遊樂園及推廣網站。（資料圖片）

旅發局今日（22日）表示，為迎接通關，將舉行多項宣傳及活動吸引旅客，包括以新型式首辦「香港跨年倒數演唱會」，亦會在海傍設樂園，為市民提供卡牌遊戲玩樂，目標是香港人先開心，幅射世界遊客一有機會也想來。該局亦期望恢復「個人遊」後聚焦大灣區市場，刺激旅客訪港意欲，並趁著進一步通關時，可以加大力度宣傳本港。

旅發局稱，通關前將舉辦大型活動以維持香港曝光，包括早前透過抽獎形式，選出3,000名現場觀眾的除夕「香港跨年倒數演唱會」，市民除了可在現場收看外，更可透過電視及網絡直播觀賞，讓全球的觀眾一起感受香港踏入新年的熱鬧氣氛，並指已透過不同的渠道，例如社交媒體的宣傳、「超級香港迷」平台及本地推廣活動，讓旅客時刻記住香港。該局亦透露新春期間、明年1月28日至2月5日，將首次舉行一連9天遊樂園。

「小通關」後，該局將透過「再遇‧就在香港」推廣香港，並推出一站式的網站，為旅客提供一系列訪港貼士，包括最新的旅遊資訊、防疫措施等，亦會加強推介新落成的景點和設施，例如M+、海洋公園水上樂園等；部份景點更會提供限定優惠，吸引旅客來港；亦會於口岸派發小禮物，展示香港歡迎旅客重臨的熱情。

另外，恢復「個人遊」後，旅發局將聚焦大灣區市場，刺激旅客訪港意欲，包括率領業界代表團到訪廣州及深圳，與內地業界就推廣旅遊交換意見，商討進一步合作；推出以內地市場為目標的「香港‧正當時」推廣；為旅客提供獨一無二的專享活動，涵蓋主題樂園、文化工作坊、調酒工作坊以至賽馬日包廂等非凡的體驗；為內地的業界夥伴、內地媒體和KOL，以及「超級香港迷」舉辦大型訪港團，透過鼓勵他們開發創意旅遊產品，協助香港製造口碑及擴大網上宣傳，提高旅客訪港的意欲。

旅發局期望進一步通關後，可以乘着特區成立25周年的慶祝活動，加大力度宣傳。

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記者：陳麗娜