【儲錢大法】爸媽水桶儲錢法2年存$34萬　身教女兒理財從小培養儲蓄習慣

▲ 泰國一對父母利用水桶儲錢，兩年來存得約34萬港元。

臨近年尾，有人會結算一下今年的儲錢成果。泰國一個家庭可說大豐收，一對父母利用水桶儲錢，兩年來存得逾140萬泰銖（約34萬港元），他們身教女兒理財，從小培養儲蓄習慣，女兒亦有樣學樣儲錢。

綜合泰國傳媒報道，泰國媽媽Hataikan Thaweekaew與丈夫育有一名女兒，她上周三（15日）於影音平台抖音（TikTok）發布一段影片，表示自己與丈夫經營橡膠種植園，還有許多其他業務。他們每次接到工作都有數千至數萬泰銖酬勞，並直接將這些收到款項放入膠水桶內。

水桶倒出大量紙幣

夫妻一直沒為意水桶內的存款，只是習慣將錢放入桶。早前水桶裝滿了，他們決定打開水桶，點算這兩年來到底儲存了多少錢，結果有多達147萬泰銖（約34萬港元），令二人相當驚訝，坦言「沒想到數目這麼大」。

從影片可見，一家三口一齊點算儲蓄成果，看來十多歲的女兒從一個白色的膠水桶倒出大量紙幣，之後他們開始數錢。每捆紙幣連同單據，說明是哪一單工作的酬勞，都是夫妻兩年來辛勤工作的回報。

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堅持儲蓄積少成多

由於二人經營的是家族生意，工作有旺季也有淡季，不能確保全年都收入穩定，因此他們不會亂花錢，反而將錢儲蓄起來，以應付未來不時之需。而且他們亦一直教育女兒︰

我們腳踏實地工作儲錢，希望女兒知道金錢得來不易。

這對父母為人節儉，抱著應使得使的原則，他們身教女兒好好理財，學習省錢並把擁有的金錢分作幾部分處理。他們指其實沒有任何儲蓄技巧，只是一直堅持將錢存入水桶內，慢慢積少成多而已。

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責任編輯：王明芳