【造口人】夥麥詠楠為姜濤+江海迦《I Know》拍MV　林耀聲新戲演繹動人生命故事

▲ 林耀聲與麥詠楠為姜濤和江海迦（Aga）主唱的《I Know》拍攝MV。（《I Know》劇照）

姜濤和江海迦（Aga）主唱的《I Know》大受歡迎，新歌MV找來林耀聲和麥詠楠拍攝，二人入肉演繹情侶間嘅纏綿與無奈。

MV男主角林耀聲主演的新戲《造口人》（Stoma）近日於香港上映，團隊遠赴瑞士拍攝，劇本為已故著名攝影師、藝術家李志超遺作，並由林耀聲飾演李志超本人，演繹真實而動人的生命故事。

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▲ （《I Know》劇照）

在《造口人》首輪試鏡過關後，林耀聲在演技上獲得認可，卻因為英語程度被劇組聘請的英語顧問評為小學級別，而一度面臨被否決的危機。

「當時阿曦（麥曦茵）請求導演及監製給予三天時間，然後與Anjo（梁曉豐）一起，三人在公司進行了只針對劇本對白的英語地獄特訓。」為此洪榮杰導演也親自前來監督拍攝第三回試鏡影片，林耀聲的「突然進步」最終獲得監製認同。

除了每日苦苦熟記對白、調整發音，再投入感情傾力演出劇本，林耀聲還在出發往瑞士拍攝前，讀了李志超先生的自傳、生平事跡，做了接受腸造口手術病人的資料搜集，籌備時間僅一個月，但他確信：「會做到的。」他知道沒時間害怕，只能把害怕的力氣，用來尋求做得更好的方法，以演活一個生命作最大目標。

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▲ （《造口人》劇照）

「從我看完《烈日當空》，我就馬上跟自己說，一定要找機會跟林耀聲合作。」

洪榮杰導演（Kit）對林耀聲的印象，自阿聲出道時已是深刻，當各方意見不一時，Kit堅持由林耀聲演出，最後促成合作。導演對聲有著這樣的評價：「其實他從開鏡第一日開始，都一直是那個角色，直至我們煞科，最後一take叫cut為止，他才變回林耀聲。我覺得他非常專業和投入。」

為演活李志超，阿聲想方設法讓自己代入其中，一呼一吸也與角色同步：「我當時在想，如果有一個人，幾年裡面受著腫瘤、手術、化療的巨大痛苦，還在堅持在自己喜歡的事，說話依舊洪亮，然後突然有一天他說『我受不了要先行一步』，你能想像那是一種怎樣的痛嗎？」

▲ （《造口人》劇照）

在收到劇本後，林耀聲自行翻譯了整個劇本，查閱英文的讀音和意思，然後對著整個劇整本讀兩至三次，每日如是。有時他會拜託曦和Anjo幫忙，與他一起練習英文發音、分析劇本。

對阿聲來說，這是有史以最大壓力最難演的角色，而壓力來自於兩點：第一點是，他已試過差點被否決，好不容易重獲機會，實在不想再錯過；第二點是，他要演一個真實人物的自傳，自覺需要對這個人、這個角色有交代，不想演糟了。

雖然壓力重重，但阿聲決定豁出去：「甚麼都不理，我只想做好這個角色」。為了更加貼近角色，林耀聲刻意減磅，由原本125磅減到大約115磅。

▲ （《造口人》劇照）

阿聲還記得，在飛往瑞士那天，要做肚子疤痕跟腸子的造型，然後就直接往機場，試完造型後，導演說現在可以卸掉那條疤了，阿聲卻問導演：「可以不卸掉嗎？我想帶著這疤痕和stoma上機感受一下」。導演問阿聲：「你不怕嗎？」阿聲說：「怕，但因為李志超當時也是帶著stoma，在英國香港兩邊走，我想嘗試一下他當時的感受是什麼。」

到了香港機場，阿聲很緊張，很怕海關誤會他肚子裡藏著什麼東西，很怕被人看到那個stoma袋。

在過關、候機的整個過程中，他一直提心吊膽：如果被人發現、質問，他該如何回答這到底是什麼東西？順利登機後，經歷13個小時的機程，林耀聲終於到達瑞士，然而他又要再緊張一次，而且是比身處香港的時候更加緊張：到了人生路不熟、語言不通的陌生國度，萬一被追查質問，有口說不清，該怎麼辦？幸好，最後阿聲順利入境，而這一路上的糾結和焦慮，令他更切身地感受角色在現實中所面對的壓力和不便。

▲ （《造口人》劇照）

在到達瑞士第一天，阿聲住在導演老公的家，己經拿起劇本練習英文對白，每天練習手術後的走路姿勢。拍攝時，為了更能感受手術的感覺，阿聲在肚子貼上一條「膠化」（Gaffer’s tape，拍攝現場常用的一種多功能膠帶），令自己的腰無法伸直，出來的效果感覺更加自然。

林耀聲在瑞士的一個半月，每天壓力都很大，他沈溺在角色中，沒離開過。這個角色的故事都很沉重，導致阿聲在那段時間每天都哭，好像對任何事都很悲觀。

阿聲最難忘的一場戲，是他在瑞士跟Anjo那場對手戲。故事中的阿聲，已經什麼都沒有了，眾叛親離，一見到Anjo就要崩潰地哭，因為Anjo是這個故事中，唯一令他信任、放鬆的人，甚至幫他舉辦攝影展。

在現場，導演一喊「Action」，阿聲便馬上淚崩、不停地哭，眼淚洶湧到連導演喊「Cut」後也停不下來。導演事後形容阿聲哭得像一個小孩一樣，像一個仆倒的小孩尋求媽媽安慰一樣，整個感覺「好啱件事」。

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回憶起這場戲，林耀聲形容：「我在戲中面對任何角色，包括我爸爸、我哥哥、我的情人、醫生，我都強忍著自己的情緒，但見到Anjo那刻，我的心情好像得到解脫，可以無條件地把情緒釋放出來。」

回顧整個拍攝歷程，其實阿聲也像是回顧自己對李志超的認識、理解、代入和同理的過程。接拍《Stoma》前，林耀聲對李志超的認識不深，只能在網上看他的訪問和他身邊朋友的講述，看他的小說和作品去認識他。

從李志超的作品，可以看見男男異色、肉體的展露，也可看見對靈性、冥想、生命的反思，可謂真正的「靈慾合一」和「靈肉合一」。

林耀聲深深感受到李志超是個很有責任心、有條理的人，李志超在患病期間還不停地做著自己喜歡的事，例如舉辦攝影展、教書，無論是對別人還是對自己，都是言出必行。「他真的是一個真誠的人，說他是生命鬥士也絕不為過」，林耀聲如是說。