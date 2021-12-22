【一國兩制】鄧炳強：「黑暴」是一場「顏色革命」　轟美國霸權輸出所謂「民主」

▲ 保安局局長鄧炳強。（經濟日報資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日發表網誌，批評美國為了維持其霸權地位及自身的政治利益，強制輸出所謂的「民主」，又形容「2019年在香港發生的黑暴」是一場「顏色革命」。

網誌以「譜寫香港民主發展新篇章」為題，鄧炳強表示，新制度下首場立法會選舉已經圓滿舉行，90位議員亦順利產生，呼籲市民與特區政府和新一屆立法會議員並肩同行，開啟良政善治新篇章，為香港創建更美好的明天。

鄧炳強又提到，中央發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，批評以美國為首的西方國家和政客基於零和思維，欲延續他們的霸權。

他又指，過去多年，反中亂港分子及其背後的外部勢力，利用香港回歸前政制急速開放，反中亂港分子乘機混入特區政治體制，嚴重破壞香港憲制秩序、阻礙施政，干擾及破壞香港的民主發展，對社會造成嚴重傷害，甚至危害國家和香港的安全。

鄧炳強續指，美國為了維持其霸權地位及自身的政治利益，強制輸出所謂的「民主」，以致損害其他地區和國家的安全和穩定，甚至造成人道災難。他形容，這些年來，一場場由美國操縱或支持、打着「自由、民主」旗號的「顏色革命」，在中東、東歐和非洲等地發生，導致當地社會矛盾衝突加劇，政權被推翻，社會、經濟和民生陷入深淵。

他認為，「顏色革命」是擾亂和削弱競爭對手的地緣政治工具，目的是推倒在國際關係上的敵對政權，再培植親西方的政府，這充分反映美國的霸凌和擢取自身利益的虛偽行徑。

他又指，2019年在香港發生的黑暴，正是一場由反中亂港分子及其背後的外部勢力所發動、企圖推翻香港政權的「顏色革命」，他們的卑劣手段表露無遺，幸好在中央的堅定支持，以及《港區國安法》及完善選舉制度下，令香港撥亂反正。

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責任編輯：胡偉明