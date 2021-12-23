【聖誕衣飾】張寶兒示範4個聖誕LOOK　Bowie提醒兩種尷尬色宜避穿

▲ 張寶兒示範4個聖誕LOOK

張寶兒從參選港姐後，除了主持節目，還當上了聲夢女團After Class的形象顧問。這條星途讓她更熱愛時尚造型，從潮流學中「學是學非」，難得她加以利用並套用After Class身上。臨近聖誕，為了應節，她親身示範4個造型為今個聖誕加添型格氣氛，還未想到以甚麼形象去打卡拍照留念的大家，不妨看看她的建議！

用衣着修飾自己身形

Bowie是參選港姐而入行，五光十色的星途中萌生做形象指導的興趣。

坦白說，這個世界每個人的身形都不一樣，不是每位都如模特兒般擁有完美骨架。讀書時已明白穿衣是最好的方法來修飾自己身形，有時也會留意身邊朋友的穿衣方法。入行後更加留意時裝潮流，望能讓自己更presentable，從中可穿出個人風格。也發現某些華麗衣裳有幾漂亮，可能未必適合放到自己身上，但可試試放到別人身上！

▲ 【冬日風】 b+ab黑色Cocoon外套及短褲，Fendi黑色綴花紋喱士Leggings。（圖片：受訪者提供）

做形象顧問的主因，除了出席公開活動的需要，也因為要拍攝照片放到社交媒體上，慢慢她發掘哪一種風格最適合自己，從而培養當形象顧問的興趣。其後她先試牛刀，替丈夫袁偉豪（Ben）作形象顧問，大時大節如台慶，她都會為當時的男友張羅，看看那套衣服適合。後來，聲夢的人員欣賞她的時尚觸覺，於是邀請她為After Class作形象指導。

當然，大可看看由她一手負責的聲夢女團「After School」4位成員各有不同的造型已略知她的能耐，但刻下聖誕節臨近，不如請她親身示範4種不同風格，以便出席一些聖誕節目時能特別出眾。不忘告訴各位讀者，是次幫忙操刀的攝影師正是丈夫Ben（有些是她妹妹張寶欣），所以，最後預祝各位女神，聖誕節有位懂你的攝影師幫忙拍一輯時尚照來放閃之餘，也記得找一班閨密來開心慶祝呢！

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聖誕應該怎樣穿？

問張寶兒可有造型建議，她即開心分享：

往年我也喜歡穿得紅紅綠綠，發現很多商場或餐廳的裝置都是彩色，避免與背景融為一體，又方便去到哪裡都可拍照打卡的話，我建議穿金銀色夠classy！無論吃飯或派對，這個配搭色系可謂百搭！如可大膽一點，也可試試全金色的高踭鞋，不過最好全身黑色或暗閃的bling bling，以免太loud了。

記者：黃鑑江