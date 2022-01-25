【活得健康啲】新年4個步驟輕鬆大掃除　3種材料DIY環保酵素清潔家居



新年將至，又是時候大掃除。坊間有不少清潔劑含有化學成分，用得多或會引起皮膚過敏。今集《活得健康啲》教大家如何在家自製天然環保酵素，簡單易整又安全！但提提各位，酵素做好後要等待3個月才能使用。

▲ 環保酵素成分天然又安全。（曾嘉文 攝）

綠色和平項目主任譚穎琳（Leanne）指出，現時在市面上買到的清潔劑大多沒有提供成分表，但主要含人工合成的物質。她鼓勵大家不妨在家自製環保酵素，成分天然、對人畜無害，是清潔家居的好幫手。

環保酵素的原理就是利用果皮當中的酶，讓細菌在一個有糖的環境中生長，它會產生一種酸性的物質，可以幫助我們清潔污漬。

準備材料：

容量為1公升或以上的乾淨膠樽

柑橘類果皮

黑糖/黃糖

水

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材料比例：

水 10格

果皮 3格

黑糖/黃糖 1格

可使用其他柑橘類果皮

除了檸檬皮，Leanne指亦可加入橙、西柚等其他柑橘類生果的果皮，同時亦不需要一次過放入足夠的果皮到樽內，「明晚吃完飯，吃完生果之後留下果皮，就可以繼續放入去。」

由於酵素在發酵過程中會產生氣體，她提醒記得要在膠樽內預留足夠空間（即膠樽剩下的4格位置），並且在最初的一、兩星期不要扭實蓋子，讓氣體能流出樽外。

兩至四星期之後，你看到沒甚麼氣泡，就可以將蓋子稍為扭緊一點。然後再等大約3個月，讓細菌製造了足夠的酸性物質，它就可以作為一個清潔劑，用來洗碗、洗廁所，亦可以清潔廚房用具。

▲ 左邊的環保酵素已存放長達兩年。（曾嘉文 攝）

酵素放置越久功能越好

Leanne提醒，成功的製成品應是清澈不濁。如酵素變黑，則代表它發酵過程不太好，就可嘗試再加入一份糖。

成功就大概是這樣子（圖左），這個放置了一段時間，放了兩年。好像酒一樣，酵素放得越耐清潔功能就越好，所以大家都可以多造數支，放在家中慢慢用。

如果沒有時間自製環保酵素，Leanne建議可到裸買店購買清潔劑，能減少包裝之餘，而且大部分產品均會列出所用的天然成分，所以可以安心使用。

責任編輯：鄭樂晴