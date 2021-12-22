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【聖誕2021】city’super夢幻聖誕工場　一站式買齊派對美食+多款到會美饌

休閒消費 17:35 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

city’super打造夢幻聖誕工場，一站式購買環球派對美食及禮品。（city’super提供）

聖誕節即將來臨，又是時間開Party慶祝！今年city’super搜羅了多款應節精品、獨家產品及歐陸派對美食套餐等，照顧不同派對需要。

若想自家炮製一頓聖誕盛宴，city’super就齊備來自環球的優質食材，重點推介包括有備受米芝蓮3星廚師追捧的法國冰鮮布烈斯閹雞（時價）、法國冰鮮走地鵝（時價）、Diestel美國急凍有機嫩火雞（$1,025／12-14磅）及美國Diestel急凍烤焗火雞肉（$30／100克）等，顧客更可享用店家的解凍及預先醃製服務，更快捷方便。

店家提供解凍及預先醃製服務，非常方便。（city’super提供）

海鮮類推介包括有挪威極光鮮三文魚塊（$56／100克）、法國吉拉得生蠔Nr.0（$78／隻）、法國Tarbouriech特級生蠔Nr.0（$88／隻）等，以及多款芝士，如法國康堤芝士— 20至24個月AOP（$69）、西班牙綿羊奶松露芝士（$68）等。

如喜歡叫到會的話，可選擇city’super的西式派對美食套餐到會服務，由即日起至2022年1月2日期間供應，推介派對套餐包括有Family Fiesta（$2,888/6至8人用）、Lobster Set（$3,688/6至8人用）及Joyful Set（$4,988/10至12人用）等。顧客須於最少3天前預訂，訂購滿$600即可享免費送貨服務。

記者︰黃依情

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