【鯁喉意外】1歲女兒跌倒麵條鯁喉哭聲突停止　機智媽媽搶救成功保B女一命

▲ 廣東有名1歲女童鯁喉，媽媽立即急救，救回女兒一命。

兒童鯁喉可大可小，隨時會賠上性命。內地廣東12月中發生一宗1歲B女鯁喉的意外，不幸中的大幸是，媽媽即時為女兒施展急救，保住女兒性命。媽媽事後猶有餘悸，回想當刻自己的急救手法不夠標準，呼籲家長學會正確的急救方法，避免孩子發生意外賠上性命。

女童麵條鯁喉

綜合內地傳媒報道，12月12日早上約9時半，在廣東湛江發生一宗鯁喉意外，從監控鏡頭拍下的影片可見，爸爸準備帶著2位女兒下樓，可是約1歲多的細女喝完水沒站穩，向後跌倒頭部撞向牆壁，導致早上吃的麵條回流嗆到了氣管，當時本來大哭的她突然沒有哭聲。

▲ 1歲多女童跌倒頭部撞向牆壁。（影片截圖）

爸爸即時上前抱起女兒，但見女兒四肢僵硬很慌張不知所措，交給媽媽抱著女兒。媽媽當時見女兒臉色由青變成紫，如布娃娃不會動，呈現塞息的狀況，沒有學過正規急救的她，當下憑著母親的本能去救孩子一命，依記憶施展急救，從後抱起女兒，雙手不停施壓，希望可以讓女兒吐回鯁喉的食物。

我想也不想為孩子急救，因為是第一次接觸及碰到此情況，當時我腦海也是一片空白，根本想不起正確的手法，只憑記憶。

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媽媽無間斷地施急救

爸爸準備拿車匙，希望駕車送女兒到醫院，媽媽邊急救邊叫爸爸召救護車，同時見女兒狀況愈來愈差，估計沒時間等到送院去，她堅持無間斷地為女兒進行急救。

孩子狀態愈來愈差，只能聽天由命靠自己。

一家人帶B女跑去乘電梯趕去醫院，而媽媽一直抱著女兒沒有停止急救，可幸B女吐出了少許麵條，亦發現聲音，身體亦回軟，家人才放心了一些。

小女兒到醫院進行檢查，脫離了危險期，留院觀察後沒有大礙。涉事女童的媽媽在網上發布影片，指出自己雖然救回了女兒，但由於急救動作不標準耽誤了不少時間，希望家長注意兒童鯁喉，並學會正確的急救方法。

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嬰幼兒哽塞急救正確方法

TOPick曾訪問香港紅十字會急救講師葉鳳儀教授為孩子進行急救的方法。為嬰幼兒急救前，需確定傷病者哽塞情況，如果傷病者不能咳嗽、說話、大叫或是呼吸，表示傷病者的氣道完全阻塞，而且未能將阻塞物咳出，但仍然清醒，應施行「拍背法」（Back Blows），同時考慮致電999求助。

進行「拍背法」最多5次，急救員應採取坐或跪的姿勢，將嬰兒的身軀伏在急救員的前臂上，將前臂斜放於同側的大腿上，穩定及安全地承托，嬰兒面朝下，頭部向下及應低於身軀。保持嬰兒頭部向下和俯臥的姿勢，利用地心吸力幫助移除異物；用手支撐嬰兒的頭，用大拇指保持下頜的角度，另外用1或2隻手指放在下頜的另一邊以固定，不要擠壓下頜軟組織；用另一手掌的掌根在傷病者背部兩肩胛骨之間大力拍打5次；檢查每次拍背後是否可以解除氣道阻塞物。

更多詳情︰【紅十字會嬰幼兒急救課】哽塞4分鐘可能導致昏迷 學識3招急救法【有片】

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責任編輯：王明芳