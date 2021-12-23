【月老】宋芸樺演悲情戲當自我療癒過程　柯震東投放真實經驗演哭戲

▲ 慘被對手宋芸樺嘲不夠專情，柯震東投放真實經驗演哭戲。

由九把刀執導，改篇自他筆下同名小說的奇幻愛情電影《月老》在香港正式上映。該片在台灣上映不足一個月已衝破兩億新台幣票房，叫好又叫座。戲內男女主角柯震東與宋芸樺越洋接受TOPick專訪。

柯震東在10年前擔演九把刀的電影作品《那些年，我們一起追的女孩》而出道，這次再在《月老》任男一，對於再被選上當主角，柯震東戲言：「他需要會演戲的人，我看劇本好，酬勞也不錯就接演了。」

在旁的宋芸樺聞言補說：「導演說他每次寫劇本時，第一個都會想起柯震東呀！如果問為何會選上我，應該是導演一直都說很想跟我合作吧。」

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▲ （《月老》劇照）

回望過去將來

宋芸樺的電影處女作電影《等一個人咖啡》，也九把刀作品改篇，但其實跟導演從未正式合作過：「之前他是編劇、監製，九把刀以導演的身份跟他合作是第一次，我一直也很想成為『九把刀宇宙』的一份子，所以這次很開心。」

被宋芸樺指是「御用男主角」的柯震東，直言很喜歡導演的世界觀和架構：「很多人可能會說他的世界比較幼稚，但我覺得那是個很美好的狀態，在演《月老》時讓我想到國中和高中、人生最快樂的時光，所以拍他的電影其實蠻療癒的。」

柯震東形容與九把刀合作對自己來說像是種進化：「在10年前大家都是純幼稚，到現在長大了又保有幼稚的情況下再碰面，好像大家都多了份責任感。」

▲ （《月老》劇照）

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暢談愛情觀

說起導演每次寫劇本都想起柯震東，被問到他跟《月老》中飾演的石孝綸（阿綸）最像跟最不像的部份，柯震東認為阿綸「幼稚」的部份跟他較相似：「他的幼稚來自於他覺得人生要過得好玩有趣，這跟我有點像，性格中保留一點點幼稚的狀態會過得比較愉快吧。」

講到不一樣的地方，身邊的宋芸樺笑著代為搶答：「沒那專情吧！一萬年耶！」柯震東則笑謂：「這個世界應該沒有人這樣專情，覺得阿綸對感情的執著跟我比較不一樣呢，因為我執著的不是感情而是事業。」

飾演阿綸一生中的摯愛小咪（洪菁晴）的宋芸樺在對愛的執著方面很相似：「我是個重感情的人，對身邊的朋友、家人的離開這件事也不太容易放下。跟小咪不像的應該是功課方面吧，她是個功課很好、對事情很認真的人。」

▲ （《月老》劇照）

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主角推薦電影必睇位

在台灣，不少人表示二刷、三刷《月老》，兩位主角當然更加支持，宋芸樺非常捧場：「我看了三遍！這部片有趣的是每次你想的東西都不一樣。」

她如數家珍地說：「我第一次是被阿綸跟小咪的感情被打動，第二次因為寵物、親情的部份被打動，第三次深深的被鬼頭成這個角色打動，他有很多放不下的事情、對世界的仇恨，後來他都釋懷放下了。我身邊朋友看了一次，但有很多小細節沒看到，所以一定要二刷！」

▲ （大會提供）

被宋芸樺尊稱為「特效大師」的柯震東毫不客氣直認：「對，我是這部戲的特效總監。」

《月老》榮獲本屆金馬獎最佳音效、最佳造型設計和最佳視覺效果獎，柯震東力推的就當然就是電影特效部份：「我是個Marvel迷，很喜歡看特效電影，所以不管是剪接、特效、燈光都很喜歡拉進我去參與，我會給他們出很多難題。」

▲ （大會提供）

他直言在戲中自己花最多心思的，也是特效的部份，柯震東亦坦言希望之後能夠參與更多後期製作：「很多電影都會被特效給毀了、扣分，我就很怕這件事情。」

柯震東認真地說：「以往台灣的片其實你無法像想到可以變成甚麼樣，可能因為資金、市場，大家就會把劇本越寫越小。這次《月老》寫這麼大、玩這麼大，不確定結果會怎麼樣，到最後看到上映覺得非常的感人。」

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觸動心靈

戲中兩人上演連場哭戲，每一場都觸到到觀眾的心，柯震東坦言每次拍哭戲都非常的累，而且都會傷害到自己：「我會找一些人生中類似的狀況和經驗然後放到劇本裡，想讓觀眾認真的體驗到阿綸在遇到這些事情之後，放聲大哭是發自內心而不是表演。」

宋芸樺則認為每場哭戲都是一個自我療癒的過程：「平常我不會在大家面前大哭，很多內心壓抑很久的事情不會展現出來，甚至不太會展現給自己看，所以在拍戲的時候，也跟是震東一樣把自己跟角色有共同的經驗套在一起，每次演完哭戲好像把心中的一些結都放下了。」

但提到他們的真實經歷，柯震東則露出鬼馬的表情：「不能說，這是我們的商業機密，怕講出來有人偷用我的。」

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除了哭戲，角色上還有很多東西讓兩位主角在拍攝過程中「治癒」了心靈。

宋芸樺在電影內找回自己曾遺忘的感覺：「小時候最單純、最有熱血、對世界有愛的感覺，在拍這部片的時候慢慢把它們找回來了。」

她坦言在現實中是個對自己很有要求的人：「過程中也會遇到些瓶頸、困難，就像演員是被動的，有時候遇到困難也會對自己失去信心，覺得這部電影就是想告訴大家，當遇到人生不公平的事，不要忘記這個世界很愛你，要帶著愛往前走。」

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不要再原地踏步

在過去幾年經歷過人生低谷的柯震東，也有很多反思的過程：「在《那些年》後，接了蠻多偏藝術風格的電影，對表演會想很多邏輯性、合理性、真實性的東西。」

所以他接演《月老》後，一開始疑疑，覺得角色跟說話方式都不太合理：「很難去揣摩是因為自覺長大了，但其實在演時覺得很快樂，《月老》的世界觀已被導演建立好了，在電影中完全都是合理，所有演員的表演都在差不多的狀況內。」

他回望稱：「前幾年一直覺得演戲要真實，把自己局限得太小，其實像這類型的片也有它的美好。前幾年把自己想得太窄，覺得這樣演才高級，其實沒有。」

柯震東覺得拍《月老》是個抒壓的事情：「劇組很有愛，拍攝這部電影就像我們一起做了個大事。曾經自己在同一個階段停留很久，拍攝《月老》就是準備要大步往前走的感覺，不能再繼續停留在這個地方、我的舒適圈，雖然過的也不差，但是好像也沒往前的感覺，接下來要好好一齊往前走，不要再原地踏步。」

記者：陳心怡