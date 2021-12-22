【Omicron變種病毒】布基納法索、開曼群島及多哥發現Omicron　聖誕起曾逗留非港人不准入境

▲ 布基納法索、開曼群島及多哥發現Omicron，聖誕起曾逗留非港人不准入境。（資料圖片）

政府今日（22日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月25日凌晨0時起指明布基納法索、開曼群島和多哥為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

發言人表示，因應布基納法索、開曼群島和多哥確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

最新熱門影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津