【天價離婚】約旦公主與年輕9歲保鑣偷情　與杜拜酋長離婚獲57億贍養費

▲ 杜拜酋長須向前妻支付57億贍養費。

近日英國出現該國史上最昂貴的離婚協議，杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），2019年與前妻約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussein）申請離婚，他當時被控涉謀劃綁架兩名子女及恐嚇出軌的哈雅公主。英國法院近日裁定，穆罕默德須支付5.5億英磅（約57億港元），這筆贍養費刷新英國法庭紀錄。

據外媒報道，72歲的穆罕默德是阿拉伯聯合大公國的副總統兼總理，父親是約旦國王名布杜拉二世（King Abdullah II），現年47歲的前妻哈雅是他的二王妃，哈雅是約旦國王與三王后所生下的女兒，出生於王室世界的她從小有着放蕩不羈愛自由的個性，不愛被王室身份限制。

哈雅與保鑣出軌

哈雅在25歲時，就遇上當時還是王儲的杜拜酋長穆罕默德，兩人同樣熱愛馬術，因而展開這段跨越25年差距的愛戀，兩人在2004年結婚，當時穆罕默德已經擁有19位孩子、一名妻子——赫德大王妃和為數不少的情人，而哈雅是他的第6任妻子。兩人一度被視為現代版童話，婚後兩人育有2名子女。

不過，在2017年，哈雅王妃被傳與小9歲的保鑣日久生情，相戀至少2年，令酋長穆罕默德與哈雅王妃之間慢慢失去信任。期間，公主向4名保鑣支付了約670 萬英鎊（約6900萬港元），讓他們對於她和其中一人的婚外情保持沉默。

另外，有知情人士向英國媒體透露，熱愛自由的哈雅王妃在目睹穆罕默德殘酷對待親生女兒後，警覺到穆罕默德的專制和不可理喻，擔心自己和兩名孩子會遭遇同類事件。其中有公主聲稱遭父親虐待多年，試圖搭乘遊艇逃走，卻被印度及阿拉伯聯和大公國船艦攔截，帶回杜拜後音訊全無。另有1名出逃公主，也被穆罕默德從英國強行擄回杜拜，自此被剝奪自由，不見天日。

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指控前夫恐嚇威脅

在2019年6月，哈雅據傳帶著當時11歲的大女和7歲細仔，以及3100萬英鎊（3.2億港元）鉅款，出逃至歐洲申請庇護及離婚。同年7月，英國媒體報道哈雅和穆罕默德為了離婚而在英國法院對簿公堂。

哈雅指控穆罕默德多次透過不同方式恐嚇、威脅會帶走她的子女，包括收到威脅​​電話、發表一首題為「你活著；你死了」的詩，並涉嫌謀劃綁架兩名子女，最終向法院申請離婚成功，是杜拜史上唯一成功訴請離婚的王妃。

英國高等法院裁定穆罕默德利用他的巨大財富、政治權力和國際影響力，企圖欺壓47歲的哈雅公主，裁定要向哈雅支付5.5億英鎊（約57億港元），是英國史上最高的離婚費用。其中包括一次性向哈雅支付2.5億英鎊（約26億港元），並為兩名子女餘生支付費用。據悉孩子們每年有1000萬英鎊（約1億港元）津貼，並可使用穆罕默德的機隊，包括一架波音747。

穆罕默德的發言人表示，法院現已就財務問題作出裁決，他不打算進一步置評，要求媒體尊重他孩子的隱私，不要干涉他們在英國的生活。

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責任編輯：王明芳