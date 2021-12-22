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【防疫措施】醫管局未打針員工明年1月起3日一檢　2月中起轄下設施將推「疫苗氣泡」

社會 18:40 2021/12/22

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醫管局未打針員工明年1月起3日一檢，2月中起轄下設施將推「疫苗氣泡」。（資料圖片）

醫管局今日（22日）宣布將配合政府最新防疫措施，收緊未接種疫苗員工的定期檢測安排，由明年1月4日起，除已接種新冠疫苗的員工外，所有醫管局員工必須每3日自費於工作時間以外進行一次「核酸測試」，以減低院內2019冠狀病毒病的傳播風險，及應對世界各地日益增加的2019冠狀病毒病變異病毒株個案帶來的威脅。

此外，醫管局知悉政府自明年2月中起在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，屆時所有醫管局轄下設施包括公立醫院及診所將實施同類安排，此安排涵蓋所有醫管局員工。目前醫管局正研究有關執行細節，並會適時向員工及公眾公布。

發言人表示，醫管局一直鼓勵員工接種疫苗，保護自己、家人和病人。現時整體員工接種率已超過96%。

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記者：黃穎津

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