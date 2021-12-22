【網購平台】「HOME+」一周年推四重優惠　買派對食品$88加購氣炸鍋

▲ 「HOME+」網購平台一週年，推出不同優惠，有機會還可贏取PS5或Switch。

現時網購十分流行，而網購平台亦愈來愈多。網購平台HOMEPLUS（HOME+）推出全新商標，以「Always Deliver More | 多更多」為理念，希望可以滿足家庭需要的網購平台。而HOME+適逢一周年，即日起至2021年12月27日推出四重激抵優惠，大家可以趁機掃貨！

四重激抵優惠

1.「節日購賞」— 聖誕購物大激賞

由 2021年12月17日至由2021年12月27日，凡於HOME+網站購買急凍食品滿港幣$500，客戶可以港幣$88換購普樂氏1.7 公升迷你空氣炸鍋一個（價值港幣$488）。

2.「全線佳折」每週勁減優惠

由2021年12月10日起，HOME+每逢星期二、五公布不同品牌優惠，包括Pampers 、德國寶、威露士 等品牌限時特賣，可以低至5折的優惠購入產品。

3.「折慶賞派禮」 回購優惠

客人凡於優惠期內在HOME+網站作任何消費，均可透過電郵獲得低至3折的回購優惠。

4.HOME+「隨積賞」贏取PS5

由2021年12月15日起至2022年1月14日，客戶凡在HOME+單一消費滿港幣$500，並於活動期內到指定專頁登記，累積合資格購物次數最多者，即可獲贈新款家用遊戲機PlayStation 5一部，第2名可贏得Switch OLED一部。

而累積合資格購物次數排名第3至10名的客戶可獲價值港幣$200 HOME+禮券，第11至20名則可獲港幣$100 HOME+禮券。首200名登記是次活動的合資格客戶將獲得「HOME+家族」珊瑚絨毛毯一張，其他已登記的HOME+合資格客戶亦可獲得購物滿港幣$200減港幣$20電子優惠券。

最新影片推介：

▲ HOME四重激抵優惠。（圖片由HOME+提供）

「Always Deliver More | 多更多」

HOME+「Always Deliver More | 多更多」希望可以滿足大眾的日常網購需要，HOME+指是次理念會為客人帶來更多優惠，如「家家有得慳」、「週三大折日」及「驚喜劃一價」。

另外客戶可自選下單後2-16日內送貨上門或於由大昌行集團、鴻福堂等合作夥伴提供的超過80個自提點取貨，另有100分鐘「即刻送」承諾，每遲一分鐘，HOME+會向客戶補償相等於港幣$10 的積分等等。HOME+表示平台集結了不同規模大小及類別的商戶，讓大家有更多的購物選擇。

詳情請按此瀏覽。

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記者：蕭雅文