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【香港書獎】《香港志》首冊獲「香港書獎」　收錄上古至近年逾6千條大事

社會 18:44 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

紀錄香港從古至今逾6,000條大事的《香港志》首冊 —《總述　大事記》獲得「第十四屆香港書獎」。

紀錄香港從古至今逾6,000條大事的《香港志》首冊 —《總述　大事記》獲得「第十四屆香港書獎」。

由香港電台及香港出版總會合辦的「第十四屆香港書獎」，評審團由學術界、文化界、出版界及傳媒界別的權威組成，旨在為大眾提供一張高質素書單，達到推動優質閱讀的理念。經過連月來的評審及公眾投票，《總述　大事記》在入圍的 25 本書籍中，獲評選為得獎書籍之一。

《總述　大事記》是整部《香港志》的開篇，內容分為5個單元，記錄自上古至2017年間，從自然到社會，從歷史到現狀，共6,000多條大事。自2020年12 月出版後，分別登上聯合出版集團「2020 年度好書」，並獲第三屆香港出版雙年獎「社會科學類別出版獎」和「巿場策劃獎」。

香港地方志中心執行委員會主席陳智思表示，《總述 大事記》再獲殊榮，是對香港地方志中心的修志工作及團隊的肯定和鼓勵。香港地方志中心將繼續發揮地方志「存史、資政、育人」的功能，透過全面、系統、 客觀的歷史記錄，以傳承中華地方修志傳統，加深香港人認識自身歷史淵源，增強國民身分認同和民族自豪感。

 

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記者：黃穎津

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