【非法燃油】消防處搗破13個非法加油站　檢獲5.2萬升柴油市值約90萬

▲ 消防處聯同警務處及香港海關搗破13個非法加油站，檢獲約52,000升柴油，估計市值約90萬元。（黃傑偉攝）

消防處聯同警務處及香港海關一連兩日（21日及22日）採取代號名為「冬雷」的全港性聯合行動，共搗破13個非法加油站，檢獲約52,000升柴油，估計市值約90萬元。



行動中，消防處人員發現10部油缸車、3部貯有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截獲15名男子及4名女子，年齡介乎40歲至60歲，懷疑與案件有關。有關人士涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》，將被檢控。

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為保障公眾安全，消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照更有可能被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。消防處已將涉案的所有柴油檢走，並會向法庭申請充公涉案的柴油。



消防處呼籲職業司機及市民，切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。此外，有關燃油的質素和來歷不明，有機會對車輛的引擎造成損壞。

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記者：黃穎津、黃傑偉